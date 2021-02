La percepción de inseguridad mejoró, pero no en todo el país

El año pasado, cuando la pandemia de coronavirus llevó a decretar cuarentenas y restricciones de movilidad –lo que generó que disminuyeran los delitos–, en términos generales la percepción de inseguridad en el país disminuyó frente al 2019. Pero esa situación no ocurrió en todas las zonas y hay algunos municipios en donde los ciudadanos se sintieron incluso más inseguros.

Así lo revela la última encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), que expone cifras sobre victimización y percepción de inseguridad.



(Lea también: 57 % de los homicidios en el país este año han sido por intolerancia).



La encuesta expone que la tasa de percepción de inseguridad nacional para el 2019 era de 43,7 mientras que el año pasado se ubicó en un 39,0 por ciento, lo que muestra una mejoría de casi cuatro puntos. Los datos del Dane también exponen que las mujeres fueron quienes se sintieron más inseguras el año pasado, pues la tasa nacional para hombres fue de un 36,9 mientras que para ellas, de un 40,9 por ciento.



Juan Daniel Oviedo, director del Dane, le dijo a EL TIEMPO que la mejoría en la percepción de inseguridad en las zonas urbanas se explica por la pandemia, ya que “la razón prevalente para sentirse inseguro en la ciudad es la exposición a la delincuencia”, lo cual disminuyó con las restricciones de movilidad.

(Además: Exsecretario de JEP pide anular proceso por permisos a ex-Farc).



La misma encuesta expone que un 86,9 por ciento señaló que la principal razón para sentirse inseguro en la ciudad son los robos, agresiones y la delincuencia común.

Además, el 84,6 por ciento dijo que se siente inseguro por la información que ve en los medios de comunicación (cuya agenda el año pasado se enfocó principalmente en temas de salud).



Y el 75 por ciento afirmó que esto le sucede porque hay poca presencia de la Fuerza Pública, mientras que un 65,9 por ciento lo atribuyó a la presencia de pandillas o combos delincuenciales, un 65,5 por ciento a las ollas o expendios de droga, y un 54,9 por ciento al consumo de bebidas alcohólicas.



Oviedo afirma que en 2020 la gente en las ciudades también estuvo menos expuesta a los lugares donde suele sentirse más insegura, que según la encuesta del Dane son la vía pública (52,8 por ciento) y el transporte público (39,4 por ciento), lo que también influyó en su percepción.

(Le invitamos a leer: Periodista Alberto Salcedo no aceptó cargos por acto sexual violento).



Así, por ejemplo, en ciudades como Bogotá la percepción de inseguridad mejoró, pues disminuyó 15 puntos, aunque sigue siendo alta ya que el 69 por ciento de ciudadanos dijo sentirse inseguro en 2020, frente a un 84 por ciento en el 2019. Ese año la tasa de victimización (el porcentaje de ciudadanos que había sufrido un delito) fue de un 15, 6 por ciento. Y en Barranquilla la percepción de inseguridad también mejoró, con una disminución el año pasado de un 12 por ciento; en Cartagena, 11; en Ibagué, 10; en Medellín 8,9; y en Pereira, 8,6 por ciento.



Pero una situación distinta ocurrió en las zonas rurales, donde la encuesta revela que la percepción de inseguridad empeoró: pasó de un 24,4 el 2019 a un 26,3 por ciento en 2020. Lo mismo sucede en zonas urbanas como Cúcuta, Villavicencio, Pasto y Cali, en donde pese a la pandemia y las restricciones sus ciudadanos dijeron sentirse más inseguros que en el 2019.

(Lea: Por patriarcal se cae ley que permitía restringir trabajos a mujeres).



Precisamente, uno de los casos más preocupantes es Cúcuta, zona fronteriza, en donde la tasa de percepción de inseguridad en 2019 era del 48,6 y pasó en el 2020 a un 71,9 por ciento, es decir, tuvo un aumento de 23,3 puntos y hoy está en niveles similares a los de Bogotá.



Otras ciudades donde aumentó la percepción de inseguridad son Villavicencio, que en el 2020 creció en 11,3 puntos, en Pasto, 9,4; y en Cali, 1,6. Estas tres ciudades tienen tasas de victimización similares a la de Bogotá, pues son superiores al 15 por ciento.

(Además: La nueva declaración del Ñoño Elías en juicio por caso Odebrecht).



Para el director del Dane lo que pudo influir en esas regiones es el mercado laboral en donde creció de forma amplia el desempleo en el 2020. En Cúcuta, por ejemplo, la tasa de desempleo entre enero y diciembre del año pasado estuvo en un 23,7, mientras que en Villavicencio fue de un 21,3 y en Cali, un 20,4.

Ciudadanos no denuncian

Al evaluar cifras del 2019, el Dane encontró que el porcentaje de colombianos que no denuncia cuando sufre un delito es del 69,8 por ciento, frente a apenas un 30,2 por ciento que sí lo hace.La principal razón es que creen que las autoridades no hacen nada, o no confían en la administración de justicia.



El informe del Dane incluyó un nuevo capítulo sobre los principales problemas, desacuerdos, conflictos o disputas que sufren los ciudadanos y qué están haciendo para resolverlos.



(Lea también: Corte niega tutela contra Duque por presencia de militares de EE. UU.).



Al evaluar cifras de 2018 y 2019 encontró que el 17,1 por ciento de colombianos dijo haber tenido alguna dificultad, la principal de ellas, haber sido víctima de un delito (10,5 por ciento), seguida por problemas con temas de salud, pensión o riesgos laborales (2,6 por ciento).



Sin embargo, en la misma línea de la desconfianza a la institucionalidad, únicamente un 34,5 por ciento acudió a la justicia para resolver su problema, mientras que un 42,1 por ciento , prefirió no hacer nada, y un 22,8 lo resolvió por su cuenta.



REDACCIÓN JUSTICIA