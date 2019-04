Pelea de juez y fiscal enreda caso por corrupción con bienes de mafia

Una pelea entre fiscal y juez podría terminar por afectar el juicio contra el exdirector de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) Carlos Albornoz procesado por las irregularidades con los bienes decomisados a la mafia.

En plena audiencia en los juzgados de Paloquemao chocaron la Fiscalía y el juez 37 penal de conocimiento de Bogotá por supuestos actos de parcialidad del funcionario judicial.



Durante el interrogatorio al testigo de la Fiscalía Álvaro Aparicio, quién fue subdirector de bienes de la DNE, la defensa de Albornoz le hizo varias objeciones a la declaración del testigo y el juez terminó dándole la razón a los abogados de Albornoz y no al ente acusador.

El juez consideró que esas objeciones se ajustaban a la ley, lo que obligaba a la Fiscalía a replantear sus preguntas con las que intentaba evidenciar la responsabilidad de Albornoz en las irregularidades.



Una pregunta que involucraba el predio Villa Country, en Barranquilla, (vendido irregularmente) llevó a un fuerte pronunciamiento de la Fiscalía que dejó en duda la imparcialidad del juez.



"Dejo constancia, señor juez, que no se permite la respuesta del testigo en el tema de Villa Country, que es el tema específico de debate, que le importaría a su señoría conocer y aclarar, dada la imparcialidad que se debe ventilar en estos estrados judiciales" dijo la fiscal.



A lo que el juez respondió molesto: "Si usted duda de mi parcialidad, tiene los mecanismos para hacerlos valer".



Luego se registró un nuevo enfrentamiento por otra pregunta y el juez dio por terminada la audiencia negándose a que fueran escuchados más testigos del caso.



Y concluyó que no iba a tolerar el comportamiento de la Fiscalía por lo que pediría al Tribunal de Bogotá que asignara a otro juez para el caso que ya está avanzado.



El funcionario judicial se levantó del estrado y salió de la sala dejando a la fiscal, quién argumentaba que no se le había permitido dar una respuesta ante la decisión del juez, y que dejaría constancia de ello.



JUSTICIA