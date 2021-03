Implicado en muerte del patrullero Caro se habría burlado en audiencia

La muerte del patrullero Edwin Caro Gómez, de 24 años, despertó una cadena de solidaridad hacia la Policía Nacional, ya que el uniformado, que solo llevaba 5 meses en la institución, fue asesinado en medio de un procedimiento calificado de cotidiano: la requisa a dos personas.



Wilkerson Slyke Hernández Sánchez es la persona sindicada por las autoridades de haber accionado un arma de fuego contra Caro Gómez, en hechos registrados el pasado miércoles 10 de marzo, en el norte de Bogotá.

El cuerpo del patrullero Caro Gómez fue trasladado a Medellín, donde este viernes se realizaron sus exequias con la presencia del ministro de la Defensa, Diego Molano Aponte, y el director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas.



Paralelo a ello, en los juzgados de Paloquemao se adelantó la judialización (legalización de captura e imputación de cargos) contra Hernández Sánchez, quien, a través de su abogado (pese a los videos de cámaras de seguridad y el testimonio de varias personas) no aceptó los cargos y pidió ser trasladado hacia Venezuela, su país.



En medio de esta situación, se registró un episodio que generó mayor indignación, y fue la actitud del hombre acusado del homicidio del patrullero Caro Gómez.



Y es que en medio de la audiencia, Wilkerson Slyke Hernández Sánchez sonríó en varias oportunidades, lo que fue tomado por el juez de la causa como una burla ante un hecho tan grave como lo es un homicidio.



"Eso es una falta de respeto para la administración de justicia, para las víctimas y los familiares de la persona que murió, el acercarse a la cámara y reírse delante de ellos. No creo que sea un acto acorde a la solemnidad del acto”, aseguró el juez, bastante molesto ante la actitud sindicado.



De hecho, en dos ocasiones el juez interrumpió la audiencia para llamara la atención al presunto homicida del patrullero, a quien se le imputaron los cargos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas.



El juez llamó la atención del procesado por las "actitudes que no son acordes con la solemnidad del acto". Se refería a que Hernández, de acuerdo con la audiencia del jueves, intervino en varios momentos.



"Usted no se puede permitir que tome el uso de la palabra. Usted no tiene por qué acceder al micrófono, debe hacerlo el custodio (el abogado defensor)", le reiteró el juez, quien insistió en que la audiencia es un acto solemne y serio.



De hecho, con base en la solicitud de la Fiscalía y las pruebas presentadas, el juez envío a la cárcel a Hernández Sánchez, a quien consideró "un peligro para la sociedad".



Señaló el fiscal que se "ha logrado la plena identificación" de Hernández y puede decir que "es el presunto autor" del homicidio del patrullero Caro, así como la persona que huye y luego arroja el arma entre una jardinera.



