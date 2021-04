Paro nacional: 26 capturados y 44 policías heridos

En la noche de este miércoles, desde el Puesto de Mando Unificado, PMU, el ministro de la Defensa, Diego Molano Aponte entregó el balance de orden público sobre la jornada de protestas registradas hoy en el país.



De acuerdo con el Ministro cerca de 50.000 personas participaron en las marchas y plantones a través de 309 actividades programadas.



Molano reiteró que fueron 47.500 los uniformados de la Policía y de las Fuerzas Militares que estuvieron al frente de la seguridad.



"Las manifestaciones públicas han transcurrido en relativa normalidad en cerca del 90 por ciento del país, con la desafortunada excepción de los actos vandálicos y criminales registrados en Cali", puntualizó Molano .



Precisamente señaló que por los hechos vandálicos el Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, intervino en 59 situaciones, de ellas 24, en Cali.



El jefe de la cartera castrense dijo que hasta el momento han sido capturadas 26 personas. 19, en Bogotá; 3, en Neiva; y de a una en Manizales, La Guajira, Cali y Pasto.



Confirmó que 14 personas han sido conducidas. 5, en Bogotá; 4, en Medellín; 3, en Urabá, y de a una en Boyacá y Cali.



"Nuestros policías y soldados en toda Colombia actuaron para garantizar la seguridad de los ciudadanos y recuperar la tranquilidad en los sitios donde se alteró el orden público", aseguró a EL TIEMPO el Ministro.



De igual forma, Molano Aponte resaltó que el gobierno nacional es respetuoso del derecho constitucional de la protesta pacifica, "pero no tolera el vandalismo motivo por el cual solicita a las autoridades judiciales dar penas ejemplarizantes a quienes con actos de violencia afectan a los ciudadanos y agreden a nuestra fuerza pública".



Precisamente, el funcionario dijo, además, que en medio de los desmanes 44 policías resultaron heridos, 20 de ellos en Cali. Dijo que de los heridos, 19 son del Esmad.



Puntualizó que como sociedad, podemos tener muchas diferencias "pero estas las resolvemos por las vías democráticas: a través del Congreso de la República o de la movilización social, pero jamás por medio de la violencia", aseguró a este diario.

En Cali atacaron 18 buses del MIO

De acuerdo con la Policía en Cali se registraron 18 actividades relacionadas con las marchas, en las que participaron unas 4.280 personas.



En la mañana, recordó el Ministro fue derribada la estatua de Sebastián de Belalcázar, y se afectaron 18 cámaras de fotomultas. Además, se reportaron 25 saqueos en almacenes, ataques a 18 buses del MIO (7 de ellos incinerados) y 10 estaciones.



Paralelo a ello, los desadaptados atacaron 13 sedes bancarias. Así mismo instalaciones de la DIAN y entrada al Concejo Municipal donde 2 guardias de seguridad resultaron heridos.



En Bogotá, otra ciudad afectada, con corte 5 de la tarde, la Policía reportó 22 actividades en curso, con la participación de 5.930 personas.



En el balance registraron 21 estaciones de TransMilenio afectadas con grafitis y el CAI de San Victorino, en pleno centro de la ciudad, vandalizado.

Comparendos impuestos

De acuerdo con la dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía, durante el día de hoy se impusieron 1.776 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia



En Bogotá, fueron 383; en Medellín, 148; Cúcuta, 92: en Cartagena, 99 y en Cali 20.



Por portar elementos cortopunzantes, 647; por no acatar la autoridad, 500; por consumo de bebidas embriagantes en sitios públicos, 108.



De igual forma, se impusieron 500 comparendos por no cumplir con las medidas e bioseguridad. De hecho, fueron 332 por no llevar tapabocas.

Finalmente se reportó que fueron incautadas 630 armas cortopunzantes.



