A la cárcel policía por homicidio de joven en protestas en Cali

Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del patrullero de la Policía Luis Ángel Piedrahita Hernández, quien fue imputado por la Fiscalía por el homicidio en medio de las protestas en Cali del adolescente Marcelo Agredo.



Los hechos ocurrieron el pasado 28 de abril y quedaron registrados en un video que fue ampliamente difundido en redes sociales. Allí se ve como el jóven lanza una patada a un agente de Policía que luego acciona su arma de dotación.



La víctima, de 17 años, recibió un impacto en la cabeza y murió en el lugar de los hechos. Según la Fiscalía, "en la verificación a la escena los investigadores encontraron dos casquillos percutidos, los cuales fueron sometidos a peritajes balísticos y de trayectoria".



"Los resultados reafirmaron que los proyectiles habrían sido disparados por el arma que la Policía Nacional le asignó al patrullero Piedrahita Hernández", dijo la entidad. La Fiscalía le imputó al uniformado el delito de homicidio agravado, cargos que este no aceptó.



Hemos podido corroborar estos videos de @cuestion_p.



En la imputación de cargos, la Fiscalía dijo que el barrio Mariano Ospina se estaban registrando alteraciones del orden público y que el policía se "aprovechó de su superioridad y la situación de inferioridad de la víctima" y apuntó en línea contra el menor y le disparó ocasionándole la muerte.



El pasado 2 de mayo, Erika Agredo, hermana de Marcelo dijo que "Él era nuestro hermano menor y éramos muy apegados. Es muy duro. Él no merecía morir de esa forma".



El padre del joven comentó que sabe que Marcelo erró en su forma de actuar, pero que no es motivo para decir que su hijo era un vándalo. "Era alguien lleno de sueños, de casa, y no le faltó educación. Es un dolor devastador perder a mi hijo", afirmó.



