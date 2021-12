Fiscalía citó a imputación de cargos a Andrés Escobar

A través de redes sociales el abogado Élmer Montaña, que defiende a víctimas del paro nacional, anunció que la Fiscalía citó a imputación de cargos al empresario Andrés Escobar, el hombre que fue grabado con armas y que es señalado de disparar contra manifestantes en medio de las protestas en Cali.



La diligencia quedó programada para el 24 de enero de 2022. Según Montaña, Escobar y un grupo de civiles y miembros de la Policía Nacional son procesados "por los ataques que perpetraron contra miembros de la minga indígena y personas que participaban de la protesta social".



Junto a Escobar, fueron llamados a imputación de cargos Andrés Felipe Chicaiza González, Juan Antonio Córdoba García, Francisco Córdoba, Diego León Quiroz Arroyava, Jhon Madrid Quiñonez, Andrés Felipe Quintero Acosta, Germán Alejandro Ospina Plata, Alexis Mosquera Mena, José Fernando León, Mauricio Gómez Valencia, Aurelio Guevara Machuca, Christian Chilito, Jhony Andrés Cuspián, Ede Sinuco, José Ricardo Guzmán y Ariel Nossa.



De otro lado, la Fiscalía imputó cargos al coronel Édgar Vega Gómez, comandante operativo de la Policía de Cali, al teniente Néstor Mancilla, comandante del Goes en esa ciudad, y al patrullero Wilson Orlando Esparragoza.



Al patrullero Wilson Orlando Esparragoza Corcho se le imputaron cargos por supuestamente disparar el proyectil que le ocasionó la muerte a un joven que participaba en las movilizaciones que se registraron frente al CAI Villa del Sur, en el sector Puerto Rellena, la tarde del 28 de abril de 2021.



El funcionario estaba adscrito al mencionado CAI y, al parecer, dijo la Fiscalía, "accionó de manera desproporcionada su arma de dotación contra los manifestantes, hiriendo

mortalmente a uno de ellos. En ese sentido, fue imputado por el delito de homicidio

agravado".



El teniente Néstor Fabio Mancilla Gonzalías, en su condición de comandante del Grupo

de Operaciones Especiales GOES, estaba a cargo del grupo de policías que

supuestamente, disparó indiscriminadamente contra manifestantes y ciudadanos

ajenos a las concentraciones sociales, en dos eventos diferentes.



En primer lugar, el 30 de abril, en el barrio El Diamante de Cali. La Fiscalía dijo que dos personas murieron y otras dos resultaron heridas. El segundo hecho se registró en inmediaciones del barrio Siloé, la noche del 3 de mayo. Este hecho dejó tres muertos y dos heridos.



"En los dos casos hay evidencia de que las víctimas, al parecer, murieron por proyectiles disparados por los integrantes del GOES. Para la Fiscalía, el teniente Mancilla Gonzalías habría fallado en el deber constitucional y legal de proteger a la población civil, garantizar la vida y controlar las actuaciones de los hombres a su cargo. Es así como fue imputado por los delitos de homicidio agravado y lesiones personales", dijo la Fiscalía.



Y en el caso de coronel Édgar Vega Gómez, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali, la Fiscalía dijo que era el encargado de orientar las acciones de sus subalternos para restablecer el orden los días en los que se presentaron los eventos en los que estarían involucrados algunos integrantes del GOES y por los que es procesado el teniente Mancilla Gonzalías.



"De esta manera, hay indicios de que el coronel Vega Gómez, presuntamente,

desatendió su posición de garante y no actuó para evitar el fatal desenlace de cinco

personas y las graves lesiones ocasionadas a otras cinco", dijo la Fiscalía.

@FiscaliaCol imputará cargos a Andrés Escobar, varios policías y otros civiles por graves delitos cometidos en contra de manifestantes en el barrio ciudad Jardín de Cali, entre ellos tortura.

Abogados de victimas pediremos medida de aseguramieto. pic.twitter.com/Q0g5kbdBk3 — Elmer José Montaña G (@elmermontana) December 2, 2021

De otro lado, Montaña afirmó que la Fiscalía no solicitó para los policías que ya fueron imputados la imposición de medidas de aseguramiento, ni tampoco para quienes fueron citados a imputación. Por ese motivo, dijo que los abogados de víctimas elevaron esa solicitud ante los jueces de control de garantías.

