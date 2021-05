Extinción de dominio a 18 vehículos que obstruían vías

La Fiscalía General de la Nación decretó medidas cautelares a 18 vehículos que habrían sido utilizados para bloquear vías principales del país. De acuerdo con el ente acusador, estos bienes fueron usados repetidamente con este fin.

La policía judicial del Grupo de Extinción de Dominio de la DIJIN y la Seccional

de Investigación Criminal de la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA) determinaron que los automotores se valían de medios ilícitos para obstruir las vías públicas.



Según la Fiscalía, en los bloqueos amenazaban a transeúntes para impedir su paso por las vías, así que lanzaban elementos contundentes e incineraban llantas.



De acuerdo con el ente acusador, los bloqueos generaron directas afectaciones a la ciudadanía al no permitir el paso de alimentos, suministros médicos y otros elementos necesarios para la comunidad. Por tanto, este hecho derivó en perdidas económicas.



Para decretar las medidas cautelares, el ente acusador reunió elementos de pruebas para identificar a los dueños de los vehículos, así como sus lugares de residencia.



A partir de esta investigación, la Fiscalía determinó que los titulares de los automotores no habían hecho uso de la responsabilidad de sus bienes, al no impedir que estos fueran usados en actividades delictivas.



