Pareja de lesbianas denunció discriminación de género en TransMilenio

El nivel de intolerancia está sobrepasando cada vez más los límites. Una joven pareja de lesbianas denunciaron a través de las redes sociales que fueron víctimas de discriminación de género, en un incidente que se presentó el pasado 23 de agosto mientras viajaban en la ruta G47 con trayecto final al Portar del Sur.



Las mujeres, una de ellas menor de edad, contaron mediante un comunicado que el conductor del articulado les tomó fotografías desde su celular y les hizo un fuerte reclamo por darse muestras públicas de afecto.

De acuerdo con el escrito, el 23 de agosto abordaron el bus en la estación de San Victorino, en el centro de la Bogotá, la ruta M47 que, luego de cruzar por la estación del Museo Nacional, cambia a la G47 y toma el destino del Portal del Sur.



Las jóvenes se acomodaron en las sillas de adelante del articulado, justamente diagonal al conductor del vehículo.

Como toda pareja lo hace normalmente, ella y yo nos reímos, abrazamos y nos besamos en una que otra ocasión

“Como toda pareja lo hace normalmente, ella y yo nos reímos, abrazamos y nos besamos en una que otra ocasión. De repente, escuchamos un comentario que venía entre risas: ‘se ven muy lindas’, dijo el conductor”, describe el relato de las chicas en un comunicado publicado por la Liga de las Mujeres y subido a las redes sociales por el colectivo Colombia Diversa en Twitter.



Seguidamente, el conductor del articulado empezó a tomarles fotos con su celular. Ante los reclamos de una de ellas, el hombre levantó la voz con agresividad. “Nos trató de cochinas, vulgares y manoseadoras. Dijo que estábamos faltando al respeto”, destaca el comunicado.



Cuando el articulado llegó a su destino, la pareja le tomó fotos al bus identificado con la matrícula interna B137, y también al presunto agresor. Luego buscaron la ayuda de la Policía y a funcionarios del sistema de transporte para contar los hechos.

Sin embargo, el conductor al ser contactado por la autoridad, "tomó una actitud defensiva".

Dijo que él nos había hecho el comentario que por favor respetáramos ya que, como funcionario, ese era su deber: hacer que se respetara el bus porque en el Transmilenio se movilizaban niños y ancianos

“Dijo que él nos había hecho el comentario que por favor respetáramos ya que, como funcionario, ese era su deber: hacer que se respetara el bus porque en el Transmilenio se movilizaban niños y ancianos, y que nosotras como pareja teníamos que respetarlos”, describe la pareja en el comunicado.



A la discusión se sumaron varios funcionarios del sistema. Algunos defendieron el derecho de la pareja mientras que otro, que estaba grabando la situación sin su consentimiento, afirmó que las mujeres tenían que disculparse ante lo cual se negaron.



“No tenemos que pedir disculpas por ser afectivas entre nosotras, como pareja conformada por dos mujeres”, concluye el comunicado de la pareja.

Colombia Diversa, organización que vela por los derechos de la población LGBT, indicó, respecto al tema, que la Corte Constitucional protege el derecho de esta población a manifestar públicamente su afecto, en la sentencia T999 de 2011 y se unió al reclamo de la pareja víctima de la agresión de género.

Buenas tardes. Lamentamos los acontecimientos de la presente denuncia, ya iniciamos la investigación formal y quisiéramos nos enviaran los datos de contacto de las usuarias para comunicarnos con ellas. Estamos pendientes. Gracias. — TransMilenio (@TransMilenio) 27 de agosto de 2018

Desde la cuenta de Twitter de Transmilenio lamentaron lo sucedido. "Lamentamos los acontecimientos de la presente denuncia, ya iniciamos la investigación formal y quisiéramos nos enviaran los datos de contacto de las usuarias para comunicarnos con ellas", manifestó la empresa.



La pareja de jóvenes se encuentra estudiando con asesores legales la posibilidad denunciar el hecho ante la Fiscalía. Para ello, están en la búsqueda y la identificación del conductor, ya que en TransMilenio les dijeron que los empleados son asignados a diferentes rutas y no son permanentes en las rutas.



Lina Morales, vocera de la Liga de Mujeres, indicó que es muy grave la situación, que las chicas están a la espera de hacer o no la denuncia y que por ahora no hablarán del caso por medidas de seguridad, a la vez que comentó que en TransMilenio, a pesar de contar con los videos, no han querido identificar el nombre del conductor, pues según ellos, el caso ya está en investigación.

La discriminación de género, un caso reiterado

Un caso similar de discriminación se presentó en Bogotá en mayo pasado, luego de conocerse la denuncia por lesiones personales de unas mujeres por parte de un conductor de un bus del Sistema Integrado de Transporte (SITP).



Las dos mujeres agredidas y golpeadas salvajemente denunciaron ante la Fiscalía por discriminación de género al conductor.



Los hechos se registraron en el vehículo de ruta 582 Ciudadela Recreo, mientras se cumplía un trayecto a Bosa. De acuerdo con las investigaciones, las jóvenes iban en el bus en la parte de adelante y el conductor identificado como Kenny Mayorga, las miraba y les decía palabras obscenas.



Yuriam Melo, joven de 18 años víctima de la agresión, indicó que en el momento en que la situación se puso difícil con el conductor del bus y su ayudante, tomó la decisión de bajarse del vehículo en compañía de su amiga Natalia Zamora.



Una vez que logró salir del autobús, fue víctima de varios golpes en la cara por parte del conductor. Natalia Zamora, la otra víctima de la agresión, explicó que los golpes del conductor se habrían dado luego de que ella le dijera que no le gustaban los hombres, lo que provocó el enojo del sujeto. "Cuando le dije eso al conductor se puso violento y nos agredió en una situación homofóbica", puntualizó.



Las jóvenes agredidas en esa ocasión radicaron una denuncia formal en contra del conductor del bus del SITP, en la Unidad de Reacción Inmediata –URI- de La Granja y pidieron a la justicia que este caso no quedara en la impunidad, mientras que Medicina Legal le dio a las jóvenes agredidas una incapacidad de 10 días, debido a la gravedad de las lesiones. Tras el hecho, el agresor fue despedido fulminantemente de la empresa para la cual trabajaba.



