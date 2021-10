Fiscalía evalúa abrir investigación por Pandora Papers

En la mañana de este martes, fuentes de la Fiscalía General le confirmaron a EL TIEMPO que se desarrolló una mesa técnica para evaluar si existen méritos para abrir una investigación frente a los llamados Pandora Papers.



La mesa fue liderada por el fiscal Francisco Barbosa y contó con la presencia de juristas especializados para evaluar las circunstancias.



(Le sugerimos leer: Pandora Papers: inspeccionarán declaración de renta del director de la Dian)

"Se hizo una mesa técnica ya que se trataría de un delito muy especializado por lo que se está evaluando si hay merito para abrir una investigación", reiteró la fuente.



De igual forma señaló que el tema de los Pandora Papers ha generado revuelo a nivel mundial pero que por ello "hay que ver los elementos técnicos más allá de la aparición de una lista", puntualizó.



(Le sugerimos leer: El reconocido abogado Fernando Amaya, ad portas de ir a la cárcel)



Un grupo de periodistas se unieron a nivel internacional y el 3 de octubre dieron a conocer una investigación que denominaron Pandora Papers, en la que se relacionan empresas y personas de todo el mundo que tendrían activos e inversiones en paraísos fiscales con el objetivo de evadir el pago de impuestos en sus países de origen.

Uno de los mencionados en los Pandora Papers es el director de la Dian, Lisandro Junco, quien en su momento señaló que no es delito tener inversiones o activos en el exterior, sino que el problema es no declararlos, y que este no es su caso.



"Mis declaraciones de renta y de activos en el exterior las he hecho públicas, y están, para conocimiento de todos los colombianos, en la página de la Función Pública, la página de la Dian y la correspondiente a la vigencia 2020 en mi cuenta de Twitter. El problema no es tener activos en el exterior, el problema es no declararlos", expuso.



(Le sugerimos leer: Cayó 'El Loco', 'narco puro' que vivía en medio de lujos y excentricidades)



En la lista figuran expresidentes, artistas, empresarios de diferentes partes del mundo.

Otras noticias de la sección Justicia

- La tormenta de violencia que sacude a la zona rural de Cúcuta



- Disidencias de 'Gentil Duarte', estarían tras ataque a gobernador de Meta



En Twitter: @JusticiaET