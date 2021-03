‘Paloterapia’: peligros del linchamiento de delincuentes en Colombia

Pasó hace menos de una semana en las calles del sector de Kennedy, suroccidente de Bogotá: un delincuente, de una banda de tres que acababan de atracar a un taxista, fue atrapado y golpeado por la comunidad. La Policía lo rescató y lo llevó a un hospital, pero llegó sin vida por un navajazo propinado por uno de esos ciudadanos que –vaya incongruencia– no tuvieron reato para cometer un crimen tratando de hacer justicia por mano propia.

El 14 de febrero, en el oriente de Cali, el hampón que fue atrapado en flagrancia por los vecinos no terminó muerto, porque llegó la Policía, pero sí con un machetazo que le quitó una mano. Y enero, en el norte de Barranquilla, decenas de personas mataron a golpes a un atracador que trataba de escapar y que había sido herido a bala durante el robo.



Algo muy grave pasa con la seguridad y la justicia de un país cuando los linchamientos –la turba enardecida tomando la justicia en sus manos– empiezan a volverse cotidianos, incluso en sus principales capitales. Tan solo en Kennedy, donde ocurrió la primera historia de esta columna, hubo al menos cuatro episodios en el último año, y basta una rápida búsqueda en Google para encontrar decenas de casos recientes en todo el país. En redes sociales y en algunos medios incluso celebran el linchamiento –lo llaman ‘paloterapia’– y no pocos ciudadanos tranquilos y respetuosos de la ley tratan de justificarlo como una reacción desesperada pero legítima ante la delincuencia desbordada.



Pero no. Un linchamiento no es legítima defensa y quienes lo cometen son tan criminales como aquel cuyo delito se pretendió castigar por fuera del aparato de justicia. Se trata, además, de una cruda manifestación del fracaso de la institucionalidad –la Ciencia Política enseña que la normalización de los linchamientos es una de las ‘marcas’ de los Estados fallidos– que, además, debe ser perseguida por las autoridades.



Pero estos peligrosos comportamientos no se cortan solo castigando al linchador. Se atacan de raíz cuando el Estado toma medidas de fondo para combatir la delincuencia, cuando la justicia opera y los delincuentes profesionales no entran y salen, como Pedro por su casa, de los calabozos las raras veces que son aprehendidos.



Si las comunidades golpeadas por fleteros y ladrones de celulares, como sigue pasando, no ven que su Policía, sus jueces y fiscales los protegen del delito y castigan al delincuente, se seguirá enviando el peligroso mensaje de que todo se vale en la lucha contra el crimen.



JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En Twitter: @JhonTorresET