La larga lista de nombres de los líderes asesinados en la pandemia

Uno tras otro, como si se tratara de un llamado a lista, como una oración que los invoca, el sacerdote Francisco de Roux leyó los nombres de 52 líderes sociales asesinados durante la pandemia, en Colombia, hasta junio pasado.



El emotivo momento tuvo lugar el 11 de junio, en un diálogo convocado por el Centro de Fe y Culturas y al cual De Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, fue invitado para hablar de la paz y la verdad en el contexto de la continuación de estos crímenes contra líderes y lideresas.

Allí, el sacerdote De Roux dijo que leía cada uno de los nombres, con una pequeña descripción de quienes eran, para no reducirlos a números.



"No quiero que hablemos de números. Cada una de esas personas es básicamente un campesino, un indígena, una campesina, nuestro. Su sangre quedó en nuestra tierra. Cada uno de ellos era la esperanza de sus comunidades", dijo el sacerdote.



En ese evento, en el que participaron cerca de 700 personas de forma virtual, el padre señaló los perfiles de liderazgo de las personas asesinadas: campesinos, indígenas, líderes juveniles, líderes políticos, por la sustitución de cultivos o en defensa de derechos humanos de la población LGBT, entre otras.



El sacerdote De Roux llamó la atención sobre que si hiciera un minuto de silencio por cada una de las víctimas del conflicto armado, pasaríamos cerca de 17 años callados.



Como en otros espacios, el sacerdote insistió en que Colombia tiene su propia pandemia, y que así como “el coronavirus nos ha demostrado que ante un problema extraordinario se debe dar una respuesta extraordinaria, el conflicto armado en Colombia es un problema extraordinario que también requiere soluciones extraordinarias".



Sobre el contexto de los asesinatos a líderes y lideresas sociales, recordó que "en nuestro país se estableció la idea del enemigo interno y los líderes fueron encasillados, estigmatizados y señalados como enemigos" en un contexto de sistemas privados de seguridad "que aseguran la riqueza, no a las personas", señaló el sacerdote De Roux, quien también enfatizó en las dificultades de la sociedad colombiana para indignarse con estos crímenes, como sí sucede en otros países.



