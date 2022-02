En la tarde de este jueves, la Policía Nacional emitió un comunicado de prensa, de siete puntos, en el que señala que suspendió la diligencia de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel ante la Comisión de la Verdad por una fuga de información.



De acuerdo con la Policía, son inminentes los planes de rescate por parte del 'clan del Golfo', de su máximo jefe y que tras la descripción exacta de su punto de reclusión en la Policía Judicial, Dijín, no se quiso poner en riesgo el proceso.



De acuerdo con la Policía, las diligencias de versión solicitadas por la Jurisdicción Especial de Paz y la Comisión de la Verdad para el 'Otoniel', deben tener autorización previa de la Fiscalía General de la Nación.



"Esas diligencias deben cumplirse bajo las más estrictas medidas de seguridad, dado el perfil de este delincuente, quien no solo era el principal cabecilla del 'clan del Golfo', sino el narcotraficante más buscado en el planeta", señala la Policía. De hecho, las mismas se han desarrollado de manera virtual desde la Dijín.



Afirma la institución en su comunicado que a través de fuentes humanas e "información de inteligencia recolectada por la Policía Nacional, han advertido con solidez acerca de los planes del 'clan del Golfo' para propiciar la liberación de

este individuo, sobre el que recaen los delitos más atroces contra cualquier ser humano".



Señala la Dijín que es su responsabilidad velar por la seguridad de Dairo Antonio Úsuga, "en el entendido de evitar cualquier riesgo eventual que pudiera poner en peligro su integridad, pero al mismo tiempo garantizar su detención con el rigor que amerita un caso de seguridad nacional como el de este delincuente".



Señalan que los protocolos de seguridad fueron vulnerados "cuando de manera irresponsable se hizo pública la descripción exacta del lugar de detención de este individuo".



Y reiteró que por eso tomó la decisión de ordenar la suspensión temporal de dicha diligencia, pero destaca la Policía que "de ninguna manera impide que se retome y que el señor Úsuga David siga rindiendo su versión de manera libre y espontánea ante las instancias que lo requieran".

