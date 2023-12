Fiscalía no acusó a Óscar Iván Zuluaga y su hijo dineros en caso Odebrecht, ¿por qué?

El juzgado 2 Especializado de Bogotá instaló este lunes 18 de diciembre la audiencia de acusación en contra de Óscar Iván Zuluaga y su hijo David Zuluaga por presuntamente recibir dineros de Odebrecht para la campaña presidencial de 2014.



Sin embargo, como el fiscal del caso, Andrés Palencia Fajardo, presentó una excusa médica por un problema de salud que tuvo en la mañana, el despacho decidió aplazar la cita para el próximo 5 de febrero a las 9:00 de la mañana.



En el proceso, el ente acusador tiene documentado que el excandidato Zuluaga -que recibió el aval del Centro Democrático para derrotar a Juan Manuel Santos- al parecer acordó que parte de los honorarios del publicista José Eduardo Cavalcanti de Mendoça, también llamado ‘Duda’ Mendoça, fueran pagados por la multinacional brasileña Odebrecht.



Es por eso que lo imputaron por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular; mientras que a su hijo -que ofició como gerente de campaña- responde por el delito de fraude procesal.

Así fue la ruta de los dineros de Odebrecht en la campaña de Óscar Iván Zuluaga, según lo presentó la Fiscalía. Foto: Captura de pantalla

Ante el Juzgado 42 de Control de Garantías de Bogotá, el 10 de julio pasado tanto papá como hijo no aceptaron cargos. "Señoría, no acepto los cargos", comentó Óscar Iván Zuluaga, y David dijo "señora juez, no acepto los cargos".



Minuto a minuto 3:04 p. m. Aplazan la diligencia Como el fiscal Andrés Palencia tuvo un problema de salud, la juez tomó la decisión de aplazar la audiencia. La nueva fecha es el 5 de febrero de 2024 a las 9:00 de la mañana. FACEBOOK

whatsapp En la imagen está el abogado David Espinosa, defensor de los Zuluaga. Acusación contra Óscar Iván Zuluaga por caso Odebrecht. Foto: Archivo particular 3:00 p. m. La ausencia de los Zuluaga Tanto Óscar Iván Zuluaga como David Zuluaga renunciaron a participar de la audiencia virtual, dando la potestad para que a ellos los represente el abogado David Espinosa. FACEBOOK

whatsapp 2:56 p. m. La intervención de la juez La directora del despacho da la palabra a cada uno de los intervinientes, siendo uno de ellos Plinio Alarcón, quien va en representación del Consejo Nacional Electoral (CNE). FACEBOOK

whatsapp 2:45 p. m. Arranca la cita La togada indica que en relación con el señor fiscal, el despacho debe dejar constancia que a las 11:05 de la mañana recibió un correo del asistente diciendo que el encargado del caso se encuentra delicado de salud y se desplazó al centro de urgencias. FACEBOOK

whatsapp 2:30 p. m. Audiencia programada El juzgado 2 Especializado de Bogotá tiene previsto iniciar la audiencia de manera virtual contra Óscar Iván Zuluaga y David Zuluaga. FACEBOOK

Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

