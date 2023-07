El 13 de junio pasado, la Fiscalía anunció que el político Óscar Iván Zuluaga va a ser imputado por su relación con el caso Odebrecht, multinacional brasileña de la cual se habría visto beneficiado económicamente en su campaña a la Presidencia en el año 2014.



El presunto nexo ilegal fue destapado por su entonces compañero político Daniel García Arizabaleta, quien también resultó salpicado en el escándalo, pero negoció con la justicia un principio de oportunidad que lo eximió de algunos cargos en su contra a cambio de ser testigo contra Zuluaga.



Ese principio se finiquitó hace unas cuantas semanas con el aval de un juez, y todo parece indicar que llevó a que entre los dos aliados se rompiera el "secreto de sangre" sobre la entrada de dineros de Odebrecht a la campaña de 2014, en la que terminó como ganador su contendor político, el expresidente Juan Manuel Santos.



Las pruebas que comprometen a Zuluaga fueron reveladas por la Revista Semana este sábado. Se trata de dos audios en los que él habla con García de que sabía todo lo que estaba pasando irregularmente alrededor de Odebrecht y su aspiración presidencial, algo que Zuluaga le confesó a un padre preocupado, pues también está inmerso en el escándalo su hijo David Zuluaga.



David Zuluaga, hijo mayor de Óscar Iván Zuluaga y gerente de la campaña presidencial de su padre en el 2014. Foto: Archivo/ELTIEMPO

“Yo creo que usted tiene que saber manejar este caso porque usted dice: ‘esa mierda, no dejarse arrinconar’. Para el único que tiene implicaciones es para mí y para David, y tendré que asumir toda la responsabilidad si me toca en algún momento, por encima de todos, para proteger a David, para protegerlo a usted y para protegerlos a todos. Si tengo que asumir esa responsabilidad, porque es inevitable, la asumo, porque mi espíritu es ese”, es una de las conversaciones en las que Zuluaga le habla a García.



¿De qué asumiría la responsabilidad? En lo que la Fiscalía ha recolectado, Zuluaga supuestamente recibió 1’610.000 dólares que no fueron declarados ante las autoridades electorales, movidas que él ha negado abiertamente y que también habrían sido conocidas por su hijo, a quien también van a imputar.



Eleuberto Antonio Martorelli, en el 2015, negaba que la empresa hubiera 'participado en un cartel'. Foto: Archivo EL TIEMPO

Esa cantidad de dinero la entregó Odebrecht -con previa reunión entre Zuluaga y el exdirectivo de la multinacional Eleuberto Antonio Martorelli- para supuestamente costear el pago del publicista José Eduardo Cavalcanti de Mendoca, quien prestó sus servicios en la campaña a la Casa de Nariño.



Lo que tiene la Fiscalía es que esa plata fue girada entre junio y julio de 2014 a una cuenta de Duda Mendoca en el extranjero, algo que de comprobarse en los estrados judiciales enlodaría a Zuluaga y su hijo, pues la Constitución Política en su artículo 109 establece que los políticos no pueden recibir financiación con fines electorales del extranjero.



Según el contenido de los audios revelados, todo este entramado con Odebrecht era de conocimiento de los involucrados, que en el caso de Óscar Iván Zuluaga en los últimos días hasta puso una tutela porque insiste en su inocencia.



"Hoy en la tarde por fin es la reunión con Duda. Él, desde la semana pasada, aceptó dar las declaraciones que se le han planteado y ya regresó a Bahía. Se está definiendo cuál es la ruta jurídica, finalmente la plata la recibió y no se puede ya tapar. Pero, claramente, va a salvar de responsabilidad a la campaña, a todos nosotros, y va a decir que la campaña no sabía de eso. Dará un documento, no sabemos si va a hacer una declaración extrajudicial en una notaría, como se llama acá, o si será producto de un cuestionario que le envíen los abogados, como opera en Brasil", aseguró el político del Centro Democrático a su entonces aliado, García Arizabaleta.

Bueno, al parecer hubo otro al que tampoco le quiso admitir lo que pasó, y fue a su jefe político, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien lo ha respaldado, y a quien ese día, según lo publicado por Semana, se le salieron un par de lágrimas.



En una de las conversaciones reveladas se le escucha que le dijo "si tengo que aceptar y decir que hice cosas que no hice, lo voy a hacer para salvar a mi hijo. Quiero que lo tenga muy claro. Para mí no hay ninguna prioridad más grande que salvar a mi hijo y quiero que usted lo tenga presente. Lo que tenga que hacer y lo que tenga que decir. Esa es mi prioridad".

Los caminos de los implicados

Por este escándalo, la Fiscalía ese 13 de junio pasado especificó que va a imputar a Óscar Iván los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular. Mientras que a su hijo le leerá el de fraude procesal, pues fue el gerente de la campaña y estuvo en las movidas supuestamente irregulares.

Principio de oportunidad de Daniel García Arizabaleta. Foto: Archivo particular

Los caminos que les quedan a papá e hijo durante el proceso judicial que ya empezó son varios. Uno de ellos es que durante la imputación se acojan a los cargos, buscando beneficios jurídicos. Si lo hacen en esa etapa, en caso de resultar vencidos la rebaja de la pena sería hasta del 50 por ciento, según lo que calcule el juez; porcentaje que se reducirá si reconoce delitos en una etapa más avanzada.



"Si acepta en la etapa preparatoria será hasta de una tercera parte, y si acepta en el inicio del juicio será de una sexta parte. Hay que tener en cuenta que con la jurisprudencia actual de la Corte Suprema si hubo un incremento patrimonial en el delito, la persona para que acepte cargos y se le haga la rebaja, tiene que haber devuelto el 50 por ciento del dinero que fue objeto de incremento patrimonial, y garantizar que se devuelva el otro 50 por ciento", le explicó a este diario el abogado penalista Camilo Burbano.



Por otro lado, también está la vía de los beneficios jurídicos, como lo hizo Daniel García Arizabaleta este año con su principio de oportunidad. Un camino es que los Zuluaga suscriban preacuerdos en los que reconocen su responsabilidad a cambio de rebajas, aunque no los libraría de una eventual medida de aseguramiento en su contra.



Otra cosa es el principio de oportunidad, en el cual los que lo firman -con el aval de un juez- se comprometen a declarar en contra de otras personas no judicializadas e involucradas en el caso; o a aportar tanta información que se termine previniendo la comisión de más conductas ilegales.



En estos principios de oportunidad hay una serie de criterios fijados en la Ley 1312 de 2009, pero básicamente la Fiscalía renuncia a perseguir el delito contra quien lo firma, es decir que de paso se libraría de ir a prisión.



Por el momento, sin todavía estar programada la audiencia de imputación de cargos, Zuluaga papá ha optado por declararse inocente pese a los audios que hay en su contra en diálogos con García Arizabaleta, a quien le quedó consignado su beneficio jurídico el 12 de mayo de este año por el delito de enriquecimiento ilícito.



En las conversaciones entre García Arizabaleta y el político que perdió contra Santos en 2014 aparecen otros nombres como el del exfiscal Néstor Humberto Martínez y el expresidente Iván Duque.



Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

carben@eltiempo.com