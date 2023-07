“Usted tiene que saber manejar este caso (...). Para el único que tiene implicaciones es para mí y para David, y tendré que asumir toda la responsabilidad si me toca en algún momento, por encima de todos, para proteger a David, para protegerlo a usted y para protegerlos a todos. Si tengo que asumir esa responsabilidad, porque es inevitable, la asumo, porque mi espíritu es ese”.



Afirmaciones como esas son las que contienen los audios que Daniel García Arizabaleta, uno de los alfiles del uribismo más cercanos al expresidente Álvaro Uribe, le entregó a la Fiscalía para salvarse de una condena por el escándalo de Odebrecht.



Óscar Iván Zuluaga se refiere a la entrada de 1,6 millones de dólares de la multinacional brasileña a su campaña presidencial de 2014. Esa fue, según la investigación de la Fiscalía y lo que les dijo García Arizabaleta a los investigadores, la plata que cobró el estratega político Eduardo ‘Duda’ Mendonça por asesorar a Zuluaga.

Álvaro Uribe, Daniel García Arizabaleta y Óscar Iván Zuluaga. Foto: Archivo particular

La cuenta, dice la investigación, la pagó Odebrecht, y lo que ahora queda en evidencia es que Zuluaga, quien ganó incluso la primera vuelta presidencial en el 2014 (finalmente fue derrotado por la aspiración reeleccionista de Juan Manuel Santos), no solo conoció de esa operación, sino que realizó maniobras para ocultarla y, además, recibir los dineros de la reposición de votos. Públicamente, Zuluaga siempre dijo que los servicios de Duda los pagó la campaña y que todos los documentos quedaron registrados.



Los audios, que estaban en poder de la Fiscalía, fueron revelados por la revista Semana y confirman la delicada situación penal a la que se expone el exministro de Hacienda, quien el pasado 13 de junio fue notificado de que será imputado por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular, que podrían valerle, en caso de ser condenado, una pena superior a los 10 años de prisión.

David Zuluaga es el hijo mayor de Óscar Iván Zuluaga. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

El otro enredado en el caso y que además se complica por las declaraciones de viva voz de Zuluaga es su hijo David, quien fue su gerente de campaña y quien tiene por este caso cargos por fraude procesal: las supuestas movidas para ocultar la entrada de la plata de Odebrecht y para recibir la reposición de votos del 2014. Padre e hijo también habían enfrentado la investigación por el escándalo del hacker Andrés Sepúlveda, en la misma campaña presidencial del 2014.



En ese proceso, el candidato fue absuelto por atipicidad de las supuestas conductas delictivas, mientras que su hijo, quien salió del país desde esa época, siguió vinculado al proceso por el plan para supuestamente torpedear las conversaciones de paz entre el gobierno Santos y las Farc.



Lo que le dice Óscar Iván Zuluaga a Daniel García —quien, como lo reveló EL TIEMPO, le dijo a la Fiscalía que decidió grabar al excandidato cuando sintió que lo estaban dejando solo frente al escándalo de Odebrecht— es que está dispuesto a asumir toda la responsabilidad para librar a su hijo David.



#ATENCIÓN | Fiscalía imputará al excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, a su gerente de campaña David Zuluaga Martínez y a la exministra Cecilia Álvarez por ‘caso Odebrecht’. pic.twitter.com/HK8jEoSJYr — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) June 13, 2023

Las grabaciones reveladas por Semana también dejan mal parado al registrador Alexánder Vega, quien según las palabras de Óscar Iván Zuluaga le habría pasado información reservada sobre su caso en el Consejo Nacional Electoral, donde Vega era magistrado.



“Yo estuve en el Consejo Nacional (Electoral) y hablé con Álex Vega. Él me buscó. ¿Qué me dijo? ‘Hombre, mire, yo creo que esto aquí hay que sacarlo en tablas, porque si no, esto se forma una crisis institucional para el país ni la berraca’. Me dijo que él está hablando con el fiscal para que no siga insistiendo en eso (...). Lo que pasa es que por el lado de Roberto Prieto eso está muy enredado, con todo lo que han venido sacando”.



Prieto fue gerente de la campaña de Santos y fue condenado a 5 años de cárcel por el escándalo de Odebrecht, por supuestamente influir en uno de los contratos relacionados con la multinacional.

El registrador nacional, Alexander Vega. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

Tras escuchar a Zuluaga, García Arizabaleta le contesta: “Álex Vega es de la tesis de que no pase nada”. “De que eso tiene que quedar en tablas en el Consejo Nacional Electoral”, responde el excandidato uribista. En la conversación hablan de manera explícita de chats, correos o cualquier otro documento que los pueda comprometer con la ruta de la plata que los brasileños le inyectaron a la campaña. En ese momento, Zuluaga responde: “Todo eso está borrado”.



Y se refieren a los ingresos del empresario Martorelli a sus oficinas: “Yo lo que pienso es que hay que analizar bien qué responder a esas reuniones con Martorelli”. Y luego agrega que los videos de ingreso del edificio se borran cada tres meses.



Esas conversaciones, además del testimonio directo de García Arizabaleta, son la prueba reina contra el exsenador, exministro y excandidato presidencial del uribismo. Como en el 2014 no era aún delito la financiación de campañas con aportes de extranjeros, esa conducta no forma parte del expediente contra Zuluaga. Pero sí tendrá que responder por las maniobras para tratar de ocultar sus nexos con Odebrecht y por inducir al error a las autoridades electorales.



Redacción Justicia

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

