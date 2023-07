Corría el año 2017 y el escándalo de la multinacional brasileña Odebrecht en Colombia completaba varias personas involucradas en las investigaciones de autoridades judiciales, a tal punto que llegó hasta la campaña presidencial de 2014 de Óscar Iván Zuluaga, quien en los próximos días será imputado por la Fiscalía.



Al entonces candidato el uribismo por el Centro Democrático para derrotar a Juan Manuel Santos -quien quedó elegido y también estuvo inmerso en el escándalo de la multinacional-, los agentes del ente acusador lo investigan porque en plena campaña al parecer recibió ilegalmente 1’610.000 dólares de Odebrecht.



Ese monto con fines electorales supuestamente enviado desde el extranjero -algo que no permite la Constitución- era para pagar los servicios que prestó a la campaña el publicista José Eduardo Cavalcanti de Mendoca, conocido como Duda Mendoca.

#ATENCIÓN | Fiscalía imputará al excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, a su gerente de campaña David Zuluaga Martínez y a la exministra Cecilia Álvarez por ‘caso Odebrecht’. pic.twitter.com/HK8jEoSJYr — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) June 13, 2023

Por esto, la situación jurídica de Óscar Iván Zuluaga, así como la de su hijo David Zuluaga, podría verse afectada. El 13 de junio pasado, el ente acusador anunció que al político lo va a imputar por falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular; mientras que a David solo le leerán cargos por fraude procesal.



El caso está en manos del Grupo de Tareas Especiales del ente acusador, pero, según conoció EL TIEMPO, desde hace varios años la Fiscalía le advirtió al Consejo Nacional Electoral (CNE) que había indicios de que los dólares de Odebrecht habrían entrado a la campaña de Zuluaga.

Registrador Alexander Vega Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

El informe del 10 de julio de 2017 enviado a Alexander Vega, entonces presidente del CNE y hoy registrador nacional, da cuenta de que la Fiscalía recopiló varias piezas entre las que estaba el interrogatorio a David Zuluaga como gerente de campaña de su papá. Las declaraciones fueron tomadas en Nueva York en marzo de ese año.



De acuerdo con el análisis de los agentes, en el caso de la campaña de Óscar Iván Zuluaga, llamada 'Mano firme corazón grande', se le adjuntaron a Vega documentos que básicamente concluían, en primer lugar para la Fiscalía, que "Odebrecht destinó la cifra de 1,6 millones de dólares, relacionados con la citada campaña".



Y que la suma mencionada fue girada a favor de la compañía Topsail Holding, con base en Panamá, por medio de tres transferencias a una cuenta bancaria de Suiza.



Con ello, desde la entidad encargada de perseguir el delito en Colombia se compartió con el CNE el paquete de elementos que le permitieron concluir "certeramente que con relación a la campaña presidencia 2014-2018, Odebrecht asumió costos relacionados con la misma, y que los dineros se pagaron desde el Departamento de Operaciones Estructuradas".



Esos documentos fueron entregados, dice el oficio de la Fiscalía, al despacho del entonces magistrado Carlos Camargo Assis, quien era el encargado de la investigación a la campaña de Zuluaga. Actualmente, Carlos Camargo es el defensor del Pueblo.



Facebook Twitter Linkedin

David Zuluaga, 'Duda' Mendonça, Alexander Vega y Óscar Iván Zuluaga. Foto: Archivo particular / O Globo - GDA / Prensa Registraduría y Óscar Fabián Bernal. Archivo EL TIEMPO

Meses después de la carta a Vega con los insumos relacionados, el CNE determinó que no había pruebas suficientes para declarar responsable del ingreso de dineros de Odebrecht a Óscar Iván Zuluaga. Al parecer, según la revista, Vega dijo que las investigaciones contra Santos y su contrincante no iban a prosperar para así evitar una crisis institucional. Ante esto, el hoy registrador anunció que no va a pronunciarse.



Ahora, a nivel penal se podría complicar la situación porque, además del anuncio de que será imputado junto a su hijo, la revista Semana reveló unos audios en los que el excandidato habla con Daniel García Arizabaleta de asuntos en los que aparentemente menciona su relación con la plata de Odebrecht.



