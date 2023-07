Entre el 4 y el 17 de junio de 2014 la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga firmó tres contratos con empresas asociadas al publicista brasileño José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, conocido como ‘Duda’ Mendonça. Para la segunda vuelta, el 26 de mayo se firmaron otros tres contratos que en total sumaron 1’640.000 dólares.



Para la Fiscalía, esos seis giros se realizaron por instrucciones del entonces candidato presidencial en cumplimiento de un acuerdo en la sombra con la multinacional Odebrecht, que asumiría el resto del pago de los honorarios del publicista (alrededor de 1’600.000 dólares).



Ayer, durante la imputación de cargos contra el excandidato presidencial y su hijo David Zuluaga, exgerente de la campaña, la Fiscalía detalló la forma como se hicieron esos pagos que, según la investigación, fueron ocultados por ellos en los documentos que presentaron ante las autoridades electorales del país y que luego, en declaraciones ante esos mismos organismos, no reconocieron.



La Fiscalía, durante la audiencia virtual ante una juez de control de garantías de Bogotá, sorprendió señalando que para ese momento solo Óscar Iván Zuluaga sabía del acuerdo con Odebrecht, quien “engañó e instrumentalizó” a su hijo y al director administrativo de la campaña para evitar que quedara rastro en los gastos de campaña del valor real de la asesoría con ‘Duda’ Mendonça y del aporte que haría la multinacional del Brasil.



Audiencia de imputación a Óscar Iván Zuluaga y David Zuluaga por escándalo de Odebrecht. Foto: Archivo particular

Cuestionó el ente acusador que esos gastos totales tenían que aparecer reportados como donaciones o ayudas en especie, y que no solo no se registraron en la contabilidad oficial sino que luego, en declaraciones ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), se negó su existencia.



En contraste, en los documentos encontrados en el marco de la investigación sobre el pago de sobornos hechos por Odebrecht se encontró el reporte del giro sustentado como aporte a una campaña presidencial en 2014 en Colombia.



Aunque en la audiencia no se precisó en qué momento David Zuluaga se enteró de esas irregularidades, la Fiscalía señaló que para marzo de 2017 él ya sabía de esos pagos, pero no lo puso en conocimiento de las autoridades electorales y siguió “arropando la mentira que la campaña venía diciendo desde 2014”.

Audiencia de imputación contra David Zuluaga y su papá, Óscar Iván Zuluaga, por caso Odebrecht. Foto: Archivo particular

En total, dijo la Fiscalía, el CNE y Registraduría emitieron cuatro actos administrativos para sustentar el giro de la reposición de votos a la campaña de Zuluaga, los cuales tuvieron como justificación dos reportes de gastos oficiales en los que para el ente acusador se presentó “información espuria con la que se engañó a los magistrados del Consejo Nacional Electoral”.



Según la investigación, con la presentación de esos documentos el candidato incurrió en los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal. Además, se le imputó el cargo de enriquecimiento ilícito de particulares teniendo en cuenta el dinero que le entró irregularmente a ‘Duda’ Mendonça.



“En dos momentos diferentes, usted instrumentalizó al gerente y al director administrativo de la campaña para que alteraran la verdad en documentos elaborados por esas personas”, dijo el fiscal del caso tras cuestionar que “no les informó sobre el valor real del contrato y el compromiso con Odebrecht para completar el pago de esos honorarios”.



Y fue más allá al indicar que en declaraciones ante el CNE, que en 2017 investigó las denuncias sobre el ingreso de dineros de Odebrecht a la campaña Zuluaga, siguió ocultando la verdad, llevando a que otras personas de la campaña terminaran diciendo mentiras.



“Usted decidió mantener engañados a los demás miembros de su propia campaña, a excepción de David Zuluaga y Daniel García Arizabaleta, quienes decidieron acompañarlo en su mentira o callar la verdad”, dijo el fiscal del caso

Daniel García Arizabaleta y Óscar Iván Zuluaga. Foto: Archivo EL TIEMPO / EFE

Lo que viene

El excandidato presidencial y su hijo no aceptaron los cargos imputados, y el proceso se avanzará en el juicio en el que las partes presentarán sus evidencias y testimonios. En juicio, el excandidato se expone a la condena completa, además de una multa económica y una inhabilidad para desempeñar cargos públicos. Los cargos por los que fue imputado tienen penas de más de 12 años de cárcel.



Sin embargo, también podría aceptar cargos en otro momento del proceso. Si lo hace al comienzo de la audiencia preparatoria de juicio, tendría una rebaja de pena de hasta una tercera parte; y si lo hace al inicio del juicio oral, la rebaja sería de hasta una sexta parte.

Principio de oportunidad de Daniel García Arizabaleta. Foto: Archivo particular

Además, en medio de los tiempos para ir al juicio, también podrían realizar acercamientos con la Fiscalía para lograr algún tipo de acuerdo. Y ahí tiene opciones como buscar un preacuerdo en la que se aceptan unos delitos y se obtienen beneficios a cambio de ello, como una pena menor. La otra opción que podría tantear es un principio de oportunidad, en el que tendría que delatar a terceros para conseguir un cese de la acción penal a su favor.



En todo caso, la vía del juicio tardaría varios meses e incluso podría tomar años antes de que se conozca una decisión final, y esa decisión puede ser apelada por alguna de las partes e ir a revisión; en principio, del Tribunal Superior de Bogotá, y luego ante la Corte Suprema de Justicia.

La procuradora Margarita Cabello. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Es de resaltar que en la audiencia de imputación de cargos la Fiscalía no pidió una medida de aseguramiento en contra del excandidato presidencial ni de su hijo, por lo cual podrán enfrentar todo el proceso en libertad.



La Fiscalía señaló que tiene evidencia física y testimonial para demostrar la responsabilidad de los procesos en los delitos imputados. A nivel disciplinario, la procuradora Margarita Cabello habló ayer desde Barranquilla y señaló: “Estamos estudiando el caso para saber si abrimos o no investigación, y estamos estudiando el tema de la prescripción de la caducidad de la acción”.



Esto porque el organismo tiene 5 años para abrir un expediente desde que ocurre el suceso, y acá ya pasó ese lapso. No obstante, dentro de ese caso se verificarían las conductas de otros servidores públicos.



Redacción Justicia

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

