En 84 kilómetros de oscuros caminos en los que por tramos solo se ven linternas y donde la respiración se dificulta tras cada estallido, en Buriticá (Antioquia), se libra la única disputa armada que actualmente tiene Colombia a nivel subterráneo.



Las personas que la viven, por la baja visibilidad que hay en el lugar, pocas veces alcanzan a identificar los rostros de sus contrarios; abajo no es cotidiano verse, sino más bien escuchar los disparos y tatucos que, según algunos cálculos, alcanzan a darse hasta los 650 metros bajo tierra, distancia que hay entre la superficie y el punto más profundo al que se puede llegar en la mina.



“Agáchense, fue un tatuco. Salgan en fila recta porque hay riesgo de más explosivos a los lados”, gritó el pasado 5 de julio un guía que al momento de una explosión en uno de los túneles estaba junto a dos policías detrás de una barricada, desde la cual custodiaban a funcionarios públicos que bajaron para documentar la difícil situación en materia de seguridad, la cual también fue presenciada por EL TIEMPO.



El sonido del explosivo a más de 100 metros bajo tierra se intensificó el doble de lo que se hubiera escuchado en una calle; y una especie de zumbido en las paredes del túnel fue la antesala de la evacuación de los que estaban presentes, a quienes un policía —que no recibe la luz del día durante muchas horas— les comentó que era algo común para ellos.



El punto en el que sucedió el episodio está ubicado en el túnel Higabra, uno de los tres que maneja la multinacional china Zijin Continental Gold, la cual denuncia ser la parte afectada en esta confrontación, pues —subrayan sus voceros— cientos de mineros informales les quieren arrebatar el control de los túneles a como dé lugar.Eso sí, instrumentalizados por el brazo armado de un grupo ilegal que sería el ‘clan del Golfo’.



Dicha red es la que les cobra a los informales un diezmo del 10 por ciento de lo que saquen por permitirles trabajar, y para ello ha puesto a su disposición tatucos, escopetas, cilindros bomba y otras piezas que bajo tierra no estallan igual, o mejor, quienes los escuchan dicen que aunque cotidianos, no los sienten igual, pues está el temor de que afecte la estructura y las rocas se vengan abajo.

En la mina se registran ataques a diario con explosivos. Foto: Felipe Franco/ Procuraduría

Ese 5 de julio, por ejemplo, el guía sudaba mientras contaba que fueron por ahí cuatro barras de explosivos las que estallaron, y que la cosa se torna más riesgosa cuando son cilindros bomba, los cuales ya han dejado víctimas mortales. Las últimas fueron dos colaboradores de la empresa, el pasado 17 de mayo, ataque que también terminó con 14 heridos.



Así las cosas, el conflicto subterráneo sobre el cual la empresa pide al Estado una salida inmediata tiene varios actores: la multinacional, que en marzo de 2020 adquirió los derechos sobre el título minero en Buriticá para la extracción legal de oro, los mineros informales que se les han metido a los socavones y el grupo armado ilegal que saca provecho de ello y genera rentas ilícitas.



El diagnóstico de esa problemática fue el que ese 5 de julio bajaron a realizar funcionarios de la Procuraduría, la Fiscalía, el Ejército y el Ministerio del Interior.



Convocados por el Ministerio Público, voceros de estas entidades atendieron el llamado de la multinacional, que les quiso poner en conocimiento cuál es la realidad por la que piden una salida, pues la zona vive una crisis de orden público que en la superficie es imperceptible, pero que bajo tierra tiene en riesgo la integridad de todas las partes involucradas.



De hecho, ese día todo iba bien en el recorrido: el equipo de seguridad de la Zijin y los policías alumbraban con sus linternas los explosivos incautados ese día, y hablaban de cómo los informales perforan la tierra desde la superficie hasta dar con los socavones.



Todo lo que veían lo iban preguntando los procuradores y fiscales, cuando el estallido del tatuco interrumpió la jornada y se ordenó la evacuación.

Procuraduría realizó visita a mina en Buriticá que es extorsionada por el clan del Golfo. Foto: Procuraduría

Del otro lado están los mineros informales, de quienes este diario ha conocido de primera mano que algunos de ellos quieren una presencia estatal que les permita formalizarse, dejando claro que aunque pagan un diezmo al ‘clan del Golfo’, no son delincuentes, pues buscan trabajar lo que desde muchos años saben hacer: la minería.



Esta crisis representa, en palabras del procurador Javier Sarmiento, delegado para los derechos humanos, un reto institucional que no da espera: “Aquí puede venir un estallido, una tragedia dentro de esa mina en la que mueran miles de esas personas”.



Su advertencia hace énfasis en que solo la Zijin Continental Gold tiene cerca de 4.200 trabajadores, mientras que los mineros informales ya serían —según su reporte— unas 1.500 personas que se dividen en dos turnos de 750.



Gustavo García, viceministro general del Interior, es uno de los que han estado articulando las acciones que implementan distintas entidades con el fin de ponerle un freno a esto de manera integral.



En diálogo con EL TIEMPO explicó: “Se ha venido avanzando con un doble enfoque, no solo abordar el problema de la mina, sino también los de la comunidad, porque se ha hecho el proceso de intervención militar, pero no el tema de acercarse a la gente”. Por eso, en la visita a Buriticá del 8 de julio —posterior a la de la Procuraduría—, el Ejecutivo instaló tres mesas con 300 habitantes, en las que tocaron el tema minero, el agropecuario y el de derechos humanos. Con ellos se programó, anotó García, un plan que va por buen camino, dejando claro que los procesos se han venido trabajando todo este año, y que algunas cifras que circulan no son las oficiales del Gobierno, pues están trabajando en recopilar datos para ello.

Autoridades verifican la seguridad en la mina. Foto: Felipe Franco/ Procuraduría

Lo que hay en juego

La empresa china Zijin Continental Gold le compró a una compañía extranjera el título minero que le permite explotar las montañas de Buriticá. Del total de sus acciones, el 25 por ciento es del Gobierno chino, y el resto, de accionistas.



En sus registros tiene que desde diciembre de 2020 a mayo de este año dejó 519.000 millones de pesos para el Sistema General de Regalías, y que para los 14 años previstos de reservas de oro hay un estimado en regalías de 3 billones de pesos.



A esas cifras se suma el registro de ataques que desde el 17 de mayo al 3 de julio hizo su equipo de seguridad: en los túneles Rampasur, Yaraguá e Higabra se contaron 329 explosivos lanzados, así como 218 disparos con arma de fuego. Eso, de acuerdo con voceros de la empresa, representa un grave problema en el negocio que el Estado aún no ha sabido enfrentar.



Por eso, ya hay una demanda internacional contra Colombia planteada por los directivos de la Zijin Continental Gold. La razón es que, amparados en la ley, buscan blindar sus intereses ante las imposibilidades de trabajar libremente. A eso se le suma que mientras en 2022 ellos sacaron ocho toneladas de oro, los cálculos que tienen de los informales les llevan a pensar que ellos extrajeron 3,2 toneladas, que representan 785.000 millones de pesos.

Aspectos colaterales

El Estado no hace un acompañamiento al minero para capacitarlo y hacer una minería limpia

TWITTER

La problemática en el pueblo radica, según testimonios, en que desde casas se están cavando huecos que van a dar hasta los socavones de la mina, y por allí bajan las personas que con el aval del ‘clan’ se internan por varios días a extraer oro.



Una persona que ha vivido esta situación le contó a EL TIEMPO que ellos hacen eso porque “el Estado no hace un acompañamiento al minero para capacitarlo y hacer una minería limpia”.



En esas jornadas de hasta 20 días, según varias entidades, se presentan graves violaciones a los derechos humanos, pues en el fondo de esos huecos se estaría incentivando el consumo de drogas, la explotación sexual y la vulneración de derechos a migrantes venezolanos.



Ante esta situación, el procurador Sarmiento llamó la atención para no exponer más la integridad de los mineros formales e informales.

Pero el problema de derechos humanos no es el único, y es que en una de las tantas reuniones de los últimos días y luego de la alerta que generó la Procuraduría, se habló de que una posible solución sería que las Empresas Públicas de Medellín (EPM) suspendan el servicio de luz en las casas desde las que se desciende y se lleva energía a los socavones explotados informalmente. Esa salida, según voceros de EPM, requiere de un análisis cuidadoso porque no se puede afectar el servicio de personas vecinas que lo necesitan, la seguridad de sus trabajadores, y porque claramente importan las vidas de quienes están abajo como informales.



Otra de las situaciones que no es menor es el impacto medioambiental. Para Gustavo Guerrero, procurador delegado para asuntos ambientales y minero-energéticos, tras la entrada de informales a los socavones se requiere de un documento que permita analizar el impacto de la actividad informal en la zona, pues se habla de que estos mineros utilizan mercurio —que está prohibido— para procesar el oro, lo cual afecta los recursos hídricos.

En el piso de la mina se encuentran explosivos que lanzan. Foto: Procuraduría

Ahora, frente a las implicaciones ambientales que genera la empresa Zijin en las montañas al rellenarlas con material procesado, Guerrero explicó que ese fue el proceso técnico aceptado por la autoridad ambiental. “Sin embargo, cuando esos procesos no quedan bien hechos, eso puede dar lugar a pasivos ambientales, una de las problemáticas que a la Procuraduría le preocupan más”, anotó.



Con esta situación de seguridad, derechos humanos y medioambiente, tanto Gobierno como empresa —que en mesas del trabajo han expresado fuertes diferencias— coinciden en que ha sido importante la labor de la Policía y el Ejército, la cual intenta frenar la avanzada de informales que, según la empresa, ya les ha llevado a perder el 60 por ciento del control de los 84 kilómetros, cifra que no sostiene el Ejecutivo.



Eso sí, al hablar de situaciones a corto y largo plazo, mientras el viceministro García dice que “hay unas que requieren un tiempo, pues el problema no es de blanco y negro”, la empresa pide una intervención de uniformados inmediata.



La próxima fecha clave para hablar de las salidas a esta crisis subterránea será la próxima semana, cuando el Gobierno recopilará a través del Ministerio del Interior las medidas por tomar por distintas entidades, no solo para la Zijin. Lo que García comentó al respecto es que se tiene previsto un plan de formalización con los títulos que tiene la empresa, “y además el Ministerio de Minas ha encontrado nuevas áreas en las cuales se puede hacer procesos de formalización por fuera de ese título, entonces ahí hay una oportunidad”.



CARLOS LÓPEZ

Enviado especial a Buriticá, Antioquia.

En Twitter: @JusticiaET.

