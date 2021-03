Ordenan libertad de 'Tista', señalado integrante del Eln

Rafael Antonio Botero Restrepo, alias Tista, capturado en febrero del 2018 y que fue señalado en su momento por las autoridades de tener supuestos nexos con atentados terroristas perpetrados por el Eln en el centro del país y de un ataque a la estación de policía en Barranquilla que dejó como saldo seis uniformados muertos, pidió su libertad condicional y un juez de ejecución de penas de Bogotá se la concedió.

En registros judiciales figura que 'Tista' pidió al juzgado 25 de control de garantías su libertad condicional argumentando que ya cumplió la mayor parte de la pena a la que fue condenado.



A mediados de agosto el juzgado, figura en la Rama Judicial, ya le había concedido la prisión domiciliaria. Y en noviembre emitió la boleta de libertad.



Botero Restrepo, que cayó en una acción conjunta del Ejército y la Fiscalía en una céntrica calle de Bogotá, fue señalado por las autoridades de hace parte de la Dirección Nacional del Eln, el segundo nivel de decisión de esa guerrilla después del Comando Central (cuyos integrantes están todos fuera del país), y de ser uno de los máximos coordinadores del frente de guerra urbano. Esas son las milicias de ese grupo, con presencia en varias capitales del país.



Del frente de guerra urbano, señalan investigadores, surgieron grupos como ‘Llamarada’, ‘Barricada 4’ y otras organizaciones como el Movimiento Revolucionario Popular (Mrp). Este último fue el responsable del atentado terrorista contra el centro comercial Andino en el que murieron tres mujeres.



Inteligencia militar señaló en su momento que el capturado, además de coordinar el atentado contra la sede de la Policía en Barranquilla, fue el autor intelectual de la explosión, en febrero del 2017, de un artefacto en los alrededores de la plaza de toros de Santamaría, que dejó un policía muerto. Cuatro meses después estuvo en el atentado contra las torres de energía en la vereda San Isidro, del municipio de Vianí, Cundinamarca.



Igualmente fue señalado de reclutamiento forzado de menores de edad. Por ese cargo un juez lo absolvió y le impuso una pena de cinco años de cárcel por rebelión.



Botero Restrepo, según su expediente, es un experto en infiltrar organizaciones y centros universitarios. Sus últimos movimientos apuntan a lograr reclutar milicianos y abrir nuevas fuentes de financiación para el grupo ilegal. Llevaba 37 años en la guerrilla y su identidad, hasta hace relativamente poco, no había sido plenamente confirmada.



Actualización:



Aunque las autoridades lo señalaron de reclutamiento de menores por ese cargo fue absuelto y solo fue condenado por rebelión.



En el proceso ante el juez, a pesar de las declaraciones públicas de la Fiscalía y de las Fuerzas Militares, no se mencionó su participación en atentados terroristas y se atribuyó esto a fuentes no formales que no fueron corroboradas. Igualmente en el juicio tampoco se presentaron evidencias para vincularlo como un mando importante o decisión dentro de la organización ilegal. Por lo que aunque fue presentado como supuesto integrante de la Dirección Nacional del Eln, esto no se evidenció en el juicio ante un juez especializado de Bogotá.

