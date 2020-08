Libran orden de captura con fines de extradición contra Mancuso

Aunque Salvatore Mancuso ya pagó los 8 años de prisión de la pena alternativa impuesta por Justicia y Paz en dos condenas en su contra, no ha terminado de cumplir con los requisitos para quedar en libertad.



Así se desprende de una decisión de la sala de esa jurisdicción del Tribunal Superior de Bogotá, que revocó la libertad bajo prueba que le había dado el Juzgado Penal del Circuito con Función de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional en noviembre del 2019.

Por lo tanto, ordenó librar orden de captura con fines de extradición contra Mancuso para que quede a disposición de las dos sentencias que ha recibido.



(Lea también: La carta ‘urgente’ de Justicia y Paz al presidente Duque sobre Mancuso)



Mancuso fue condenado por delitos de concierto para delinquir, homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado, desaparición forzada, reclutamiento ilícito, tortura en persona protegida, secuestro simple, acceso carnal en persona protegida, actos de terrorismo, exacciones o contribuciones arbitrarias, hurto calificado, destrucción y apropiación de bienes protegidos, violación de habitación ajena, amenazas, actos sexuales violentos en persona protegida, prostitución forzada o esclavitud sexual, tratos inhumanos o degradantes y experimentos biológicos, aborto sin consentimiento, secuestro extorsivo, toma de rehenes, actos de barbarie, represalias, obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias, despojo en campo de batalla, así como simulación de investidura o cargo.



En la decisión se le solicita al Ministerio de Justicia adelantar los trámites para hacer efectiva la extradición de Mancuso a Colombia desde Estados Unidos, donde pagó una pena por narcotráfico hasta marzo de este año.



La Sala de Justicia y Paz consideró que Mancuso no ha cumplido el requisito de adelantar su proceso de "reintegración especial" ante la Agencia Nacional de Reincorporación.



(Le sugerimos leer: JEP aclara a la Fiscalía que no hay impedimento para pedir a Mancuso)



Así, se asegura que "el postulado Salvatore Mancuso no ha dado inicio al descuento de la Libertad a Prueba, ya que, como se dijo, esta solo puede tener lugar una vez el postulado se encuentre materialmente en libertad y para ello, es preciso que el citado postulado quede a disposición del Juzgado de instancia, para que en dicha sede se de inicio a los trámites que se deben surtir ante la Agencia para la Reintegración y Normalización".



Con esta decisión ya son tres las órdenes de captura y extradición contra Mancuso emitidas por salas de Justicia y Paz, pues en marzo la de Barranquilla había enviado dos solicitudes por dos procesos en los que todavía no hay condena.

JUSTICIA

Twitter: @JusticiaET

Justicia@eltiempo.com