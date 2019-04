¿Emergencia?: 1, 2, 3 ... 4, 5, 6... / Opinión

En las estadísticas generales de seguridad y convivencia del país –que en los últimos tres lustros han mejorado sostenidamente, con la marcada, y grave, excepción de los robos y atracos– hay una de la que poco se habla pero que es clave: el tiempo de respuesta frente a las emergencias reportadas por los ciudadanos. Es un asunto fundamental que no se limita a la sola acción de la Policía, sino de todas las autoridades encargadas de atender situaciones críticas, y en el que las fallas terminan golpeando fuertemente la confianza en las instituciones.

Por supuesto, frente a lo que ocurría en el pasado hay marcadas diferencias, especialmente tras la creación de la línea 123, que centraliza y coordina la atención de emergencia en casi todo el país y que, en una ciudad como Bogotá, recibe cada día más de 40.000 llamadas. En promedio, 8 de cada diez de esas llamadas no corresponden a una situación urgente o son bromas, con el desgaste que esto implica para el sistema y la pérdida de tiempo clave para atender las emergencias reales.



La operación centralizada es un avance, pero la realidad muestra lo lejos que aún estamos de un nivel de respuesta adecuado. La semana pasada, en pleno centro de Bogotá, un hombre que al parecer murió de infarto estuvo más de cuatro horas tendido en la calle a la espera de que apareciera alguna autoridad –CTI de la Fiscalía o Sijín de la Policía– para realizar el levantamiento del cadáver. Finalmente no llegaron, y una funeraria terminó recogiendo el cuerpo.



Explicaciones habrá, sin duda, empezando por la falta de personal y equipo técnico suficientes para cumplir esas tareas.



Pero ¿qué pasará en este caso si hay necesidad de adelantar una investigación judicial? Y, sobre todo, ¿quién le responde a una familia ya golpeada por la tragedia de una muerte súbita por la angustia adicional de saber que su ser querido lleva horas en una vía, sin que a nadie parezca importarle?



Y tratándose de la atención de emergencias en las que están en riesgo la vida, la seguridad y la integridad de las personas hay situaciones mucho más complejas.



A pesar de todos los esfuerzos por llevar la Policía más cerca de las comunidades (que empezó en los 80 con la estrategia de los CAI y que ahora tiene su versión en el Plan Cuadrantes) y de los miles de casos en los que la reacción policial ha evitado delitos o llevado a capturas en flagrancia, siguen siendo frecuentes las quejas de los ciudadanos por denuncias frente a las que hubo respuesta tardía o, simplemente, no la hubo.



El tiempo de reacción policial es uno de los indicadores más importantes en materia de seguridad en todo el mundo, pero en Colombia poca información tenemos sobre ese desempeño en nuestras ciudades y barrios.



Divulgar esas cifras, establecer metas para mejorarlas y efectivos controles de desempeño, así como empoderar al ciudadano para que ejerza su derecho a exigirles resultados a los policías de su cuadrante y al comando de su localidad, es una tarea pendiente.



