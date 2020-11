Víctimas, en riesgo si procesado por maltrato tiene domiciliaria: ONG

Frente al registro de que más de la mitad de los procesados por violencia intrafamiliar son enviados a sus casas, de acuerdo con cifras que el Inpec le entregó al Congreso, Olga Amparo Sánchez, coordinadora de la corporación Casa de la Mujer, consideró que si bien la cárcel por sí misma no soluciona el problema de violencia en los hogares, una detención domiciliaria no impide que el agresor deje de ser violento.

“Es descabellado y pone a las mujeres y niños en situaciones de mayor vulnerabilidad, pues además tendrán que convivir con el agresor las 24 horas, ya que este no puede salir de la casa”, dijo, y añadió que esto muestra que se considera la violencia intrafamiliar como un asunto menor.



En el mismo sentido opinó Isabel Londoño Polo, directora de la Fundación Mujeres por Colombia, quien expresó que esta medida es una burla a las víctimas y que las pone en riesgo de vivir más agresiones. Agregó que hay una falla en la cultura “que ha normalizado la violencia contra la mujer, por ello no la consideramos algo demasiado grave y mandamos a la persona para su casa”.

Para Sánchez hace falta pensar en una atención más integral, incluso más allá de la cárcel, para atender y prevenir situaciones de violencias en los hogares.



Y Ángela Rosales, directora nacional de la ONG Aldeas Infantiles, expresó que hay varias fallas de3 la justicia en relación con niños y niñas, una es la no priorización de los casos que involucran a menores como víctimas "el promedio de tiempo un caso en ser resuelto es de 7 años, un tiempo muy largo". Añadió que hay una falta de articulación entre el sistema de justicia y los medios de protección de los menores. "Muchas veces el sistema en general de protección a la niñez prefiere separar al niño de la familia y dejar al adulto en la casa muchos años esperando que se termine el proceso judicial", explicó.



Por su parte, Helí Abel Torrado, abogado de familia, explicó que el Código de Procedimiento Penal dice que no procede la domiciliaria por esta violencia, pero que si aún así un juez va a enviar al procesado a casa por cárcel, debería “prever medidas para que la detención se cumpla en un domicilio diferente al de la víctima”. Esto, dijo, ordenando a quien corresponda garantizar que la persona no esté en la casa de su o sus víctimas.



De otro lado, Hermens Darío Lara, magistrado del Tribunal Superior de Bogotá y presidente de la Corporación Jueces y Magistrados, consideró que el tema no es de los jueces sino de leyes que se aprueban y permiten estas cosas, o de algunas que, incluso, le imponen a los jueces ese tipo de medidas para deshacinar las prisiones.

