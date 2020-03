Ofrecen defensa gratis a quien sea investigado por no ir a audiencias

Aunque anoche el Consejo Superior de la Judicatura expidió un comunicado anunciando la suspensión de términos en los procesos judiciales, mantuvo la realización de audiencias en casos en los que en el proceso exista una persona detenida y en los juzgados de garantías.

Esta medida no llenó las expectativas de los abogados que insisten que se deben suspender todas las audiencias por seguridad de todas las partes que participan en los procesos.



Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, sostuvo que solo se tendrían que adelantar las audiencias de carácter urgente y para ellas se tendrían que usar los pocos medios tecnológicos que tiene el sistema para que las partes asistan virtualmente.



Añadió que el gremio defenderá gratuitamente “a todo el que resulte investigado por tomar las medidas de prevención” para evitar el Coronavirus, es decir que no asista a las audiencias para las que fueron citados.



Señaló que en los juzgados se sigue trabajando y no se está promoviendo la actividad laboral desde las casas.



“No se está implementando el teletrabajo y se están manteniendo las audiencias de garantías, allí abogados, detenidos van a estar en constante contacto”, indicó Bernate.



El penalista Marlon Díaz calificó las medidas de la judicatura de “tibias e irresponsables”.



“Pareciera que jueces penales y presos no se pudieran enfermar”, señaló Díaz.



Y el abogado Iván Cancino señaló que la medida de la judicatura es insuficiente´y no soluciona el problema



Añadió que el aislamiento social debe ser lo más grande posible y evitar lo máximo el contacto, el cual se va a seguir dando en las audiencias de garantías.





Redacción Justicia

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com