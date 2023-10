Odebrecht: Fiscalía radicará la otra semana escrito de acusación de Óscar Iván Zuluaga

Luego de que en julio pasado no aceptaron los cargos imputados por el ingreso irregular de dineros de la multinacional Odebrecht a la campaña presidencial de 2014, la Fiscalía tiene listo el escrito de acusación contra el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y su hijo, David Zuluaga, quien fuera su gerente de campaña.



(Lea también: La ruta de los pagos de Odebrecht a campañas de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga).



Desde el ente acusador confirmaron que la radicación del escrito se hará la próxima semana, aunque aún no se tiene una fecha concreta para esto, que implica un llamado a juicio a los procesados.

La investigación

Facebook Twitter Linkedin

Audiencia de imputación contra Óscar Iván Zuluaga y su hijo. Foto: Archivo particular

La Fiscalía investiga a los Zuluaga porque no habrían registrado en las cuentas de la campaña presidencial de 2014 varios aportes que hizo la multinacional Odebrecht, empresa que protagonizó un escándalo de corrupción a escala regional.



A Óscar Iván Zuluaga la Fiscalía le recriminó el aporte de Odebrecht en servicios de publicidad que no fue registrado en los informes de ingresos y egresos de la campaña ni se le informó al Consejo Nacional Electoral, por lo cual le imputaron seis hechos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares.



(Lo invitamos a leer: Las cartas que se juega Óscar I. Zuluaga tras no aceptar cargos por plata de Odebrecht).

​

En la audiencia de imputación, el ente acusador señaló a Zuluaga de haber recibido 1,6 millones de dólares de Odebrech, algo que el excandidato negó.



Por su parte, a David Zuluaga le imputaron fraude procesal, porque como gerente de la campaña presidencial de su padre, habría participado en la elaboración de seis contratos.



"Lo que la Fiscalía le censura se materializa en que a pesar de tener conocimiento en marzo de 2017 de que a la campaña habían entrado aportes (de Odebrecht por 1,6 millones de dólares), usted no puso esa información en conocimiento de autoridades electorales, sino que siguió arropando la mentira", sostuvo en su momento el fiscal del caso, quien aseguró que David fue instrumentalizado por su papá.

El testimonio clave

Facebook Twitter Linkedin

Daniel García Arizabaleta en una audiencia virtual Foto: EL TIEMPO

Si bien Óscar Iván Zuluaga se sostuvo, como lo viene haciendo desde hace varios años, en que es inocente, semanas antes de la imputación de cargos se revelaron audios de conversaciones que en su momento tuvo con su antiguo aliado, el exdirector del Invías Daniel García Arizabaleta.



Arizabaleta logró un principio de oportunidad con las autoridades para no ser procesado judicialmente por la corrupción de Odebrecht, y entregó a la justicia varias pruebas, como la grabación en la que se escucha a Óscar Iván Zuluaga al parecer admitir que sí sabía del ingreso de dineros de Odebrecht a la campaña, así como decir que asumiría la responsabilidad de ser necesario.



(Podría interesarle: Fiscalía dice que no hay nuevas pruebas para reabrir caso contra Sarmiento Gutiérrez).



“Yo tendré que asumir toda la responsabilidad, si me toca en algún momento, por encima de todos, para proteger a David, para protegerlo a usted y para proteger a todos”, se le escucha decir al excandidato.



justicia@eltiempo.com

En X: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia: