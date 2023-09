Ante un juez de control de garantías la Fiscalía imputó cargos a cinco extrabajadores de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), a quienes señala del delito de interés indebido en la celebración de contratos.



Se trata de Yasmina del Carmen Corrales Paternina, Francisco Javier Forero Lozano, Jorge Huertas Luna, Mauricio Orlando Castro e Iván Mauricio Fierro Sánchez, quienes no aceptaron el cargo imputado.

Para la Fiscalía, los cinco tendrían participación en posibles irregularidades en el trámite de los Otrosíes 4, 5, 8 y 10 que modificaron el contrato 01 de 2010 de concesión, entregado al Consorcio Ruta de Sol II, del cual hacía parte Odebrecht.



Según la investigación, con el otrosí 4 el contratista se benefició por la forma de pago, ya que los estudios de conveniencia y oportunidad no fueron sustentados en temas de carácter jurídico, técnico y administrativo.

Ruta del Sol II. Foto: Paola Benjumea / Archivo EL TIEMPO

Por su parte, los otrosíes 5 y 8 autorizaron la elaboración de estudios, diseños, obtención de licencias y la ejecución de una obra para el acceso al municipio de Puerto Boyacá (Boyacá). Para esto fueron girados más de 10.000 millones de pesos pese a que esta obra no estaba incluida en el contrato original y la destinación de los recursos no fue consultada con el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), ni con el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis).



En cuanto al otrosí 10, este autorizó la no construcción de la segunda calzada ni la rehabilitación de la vía existente que comprendía el tramo ubicado entre Puerto Salgar (Cundinamarca) y la base aérea Germán Olano.



Por ese motivo, no se pudieron construir andenes, pasos peatonales, bermas, y bahías de aislamiento o parqueo. Además, no se contrataba la señalización, lo que incrementaba el riesgo para la seguridad vial en el sector.



Además, por frenar esas obras al concesionario le fueron descontados tan solo 19.976 millones de pesos, aunque dicha cifra debió haber sido de 65.395 millones.

Por qué responderá cada uno

Frente a los señalamientos contra cada uno de los imputados, la Fiscalía señala a Yasmina del Carmen Corrales Paternina, quien era asesora de la gerencia de gestión contractual, por haber proyectado y firmado el estudio de conveniencia y oportunidad del otrosí 4; también lideró la elaboración del otrosí 5, e intervino en el otrosí 10 con la proyección del documento de componente técnico y certificación de la vigencia.



Sobre Francisco Javier Forero Lozano, quien era asesor financiero de la vicepresidencia de Gestión Contractual, se dice que él firmó el componente financiero del estudio de conveniencia y oportunidad de los otrosíes 5 y 8; y también proyectó el otrosí 8.



En tercer lugar, Jorge Huertas Luna, en su calidad de experto de la vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno, es señalado por haber firmado el estudio de conveniencia en el capítulo de riesgos para el otrosí 5.



Mauricio Orlando Castro, quien era Gerente de Proyectos de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno, es investigado por firmar el componente de riesgos del estudio de conveniencia que viabilizó el otrosí 5.



Finalmente, Iván Mauricio Fierro Sánchez, como vicepresidente de Estructuración, es señalado por haber aprobado el otrosí 5 en el comité de asuntos contractuales.





