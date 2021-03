Senador Cepeda cuestiona testigo en caso contra el expresidente Uribe

A tan solo horas de que termine el plazo para que la Fiscalía haga oficial su decisión sobre la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, se registra una nueva controversia por la declaración de uno de los testigos.

Esta semana el ente acusador tendría que radicar ante un juez el escrito de acusación contra Uribe para seguir el proceso en su contra por presunto soborno de testigos y fraude procesal, o solicitar la preclusión del mismo.



Este martes se conoció la declaración del exparamilitar Francisco Taborda, quien señaló que el testigo Juan Guillermo Monsalve supuestamente se movió por beneficios en las versiones entregadas contra Uribe Vélez.



En la declaración publicada por Noticias RCN, el testigo dice que le consta que a la cárcel ingresó el senador Iván Cepeda y la exsenadora Piedad Córdoba y que Monsalve le preguntó que si él lo podía respaldar en las declaraciones que estaba dando contra Uribe Velez.

Añadió que supuestamente Monsalve llamó a Cepeda por teléfono y le contó de esa posibilidad y que ellos tenían "comunicación constante".



El senador Iván Cepeda reaccionó a la publicación: "Con escrito que enviaré hoy al fiscal Jaimes, dejo constancia que el nuevo falso testigo que presenta la defensa de Uribe, Francisco Taborda, tiene en su prontuario al menos una condena por ser falso testigo y autor de fraude procesal. Es decir, que es un falso testigo reciclado".

Y añadió "como será de endeble la farsa que están preparando para el viernes cuando anuncien la solicitud de preclusión, que andan desesperados anunciando el falso testigo de turno. Nada les funciona".



El abogado Jaime Granados Peña, que defiende al expresidente Uribe, señaló que de fondo el tema no es el prontuario criminal del testigo sino la información que aportan y la posibilidad de corroborarla y si guarda relación con los hechos del proceso.



Dijo que al testigo se le escuchó cumpliendo con todos los protocolos y se informó al fiscal del caso sobre la existencia de esa declaración para que fuera verificada y confrontada.



Añadió que él corrobora lo que ya había afirmado otro testigo del caso y de allí su relevancia.



"Llama la atención que el senador Cepeda tiene algunos criminales a los que él si quiere creerle por ejemplo a Juan Guillermo Monsalve, que no es ninguna perita en dulce, y sobre todo a Carlos Enrique Vélez que tiene un amplio prontuario y problemas procesales con fraudes procesales, falsos testimonios y extorsiones, además de múltiples homicidios", dijo Granados Peña.



Añadió que los únicos que tienen la verdad no son los que le convienen a alguna de las partes y que el trabajo de la justicia es dilucidar quien realmente está diciendo la verdad y quien no y actuar en consecuencia.

