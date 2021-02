Aunque cadena perpetua sea revisable detención sería mínimo de 50 años

Aunque a comienzos de año se había conocido un borrador de cómo funcionaría la cadena perpetua para asesinos y violadores de niños en Colombia, el Ministerio de Justicia ya tiene una versión 2.0 de ese proyecto de ley que es la que piensa radicar en el Congreso.



Esta reglamentación de la cadena perpetua es la que hace falta para que el acto legislativo -que fue demandado ante la Corte Constitucional- aprobado a mediados del año pasado se haga efectivo.

EL TIEMPO conoció esta nueva versión del borrador de reglamentación de la cadena perpetua, que trae un cambio fundamental: en un primer momento se establecía que luego de que el condenado pagara 25 años de cárcel efectiva, el caso pasaba a revisión en un proceso expedito que podría llevar a su libertad. Pero en el nuevo proyecto, aunque se mantiene la revisión tras un cuarto de siglo en prisión, se aclara que esa revisión es del proceso de resocialización del condenado, pero este no saldría de prisión tras ese tiempo.



A los 25 años habría una revisión en la que se tendrán en cuenta los antecedentes disciplinarios del condenado en prisión y un concepto psicosocial del Inpec, entre otros. Si ese concepto del Inpec es favorable, el juez de ejecución de penas remite los documentos al juez que profirió la condena, quien deberá determinar si revisa la pena de prisión perpetua y la cambia por una "pena temporal" que no podrá ser inferior a las penas máximas establecidas en la ley para los delitos. El Código Penal establece que las penas máximas para los delitos en general son 50 años, pero pueden llegar hasta 60 años si hay concurso, es decir, si se cometen varios delitos en el mismo crimen.



En ese proceso, después de recibir los documentos del juez de ejecución de penas, el funcionario que emitió en primer lugar la sentencia debe convocar a una audiencia pública con las partes -Fiscalía, víctimas, entre otras- quienes pueden pedir la práctica de pruebas para evaluar el tema.



Si el juez decide no revisar la condena perpetua, pasados 10 años el condenado podrá volver a pedir que se revise su sentencia.

En cuanto a la prescripción para iniciar la acción penal, tal como fue aprobado recientemente, se establece que en los casos de este tipo de delitos contra los niños será imprescriptible. Y sobre la prescripción ya de la sanción penal como tal, dice que la cadena perpetua revisable prescribirá en 60 años contados a partir de la ejecutoria de la sentencia que la impone.



La pena perpetua solo aplicará sobre el autor o determinador de los hechos, que haya actuado con dolo directo y en los casos se haya consumado la conducta. Es decir, no aplicaría para tentativa de abuso sexual u homicidio de niños, en esos casos así como para quienes sean cómplices de estos crímenes, dice el borrador, habrá un aumento de las penas ya previstas, pero no una cadena perpetua.



El proyecto de ley mantiene algo que venía desde el primer borrador, y es que la pena de prisión perpetua no tendrá el subrogado de prisión domiciliaria, ni procederán acuerdos ni negociaciones con la Fiscalía, ni habrá permisos de salida de la cárcel para estos condenados. También se establece que los condenados deben tener un plan individual de resocialización que debe permitir conocer el grado de habilitación social y de convivencia del condenado.



Por demás, cuando se imponga una pena de cadena perpetua revisable habrá, en los 5 días siguientes a la notificación de la sentencia, un control automático que hará el superior jerárquico del juez que expide la condena. Si el primer fallo condenatorio es de la Corte Suprema, el condenado puede pedir la doble conformidad.

Reparos de integrantes del Consejo Superior de Política Criminal

Aunque este proyecto de ley para reglamentar la pena perpetua aún no se ha radicado en el Congreso, ya ha habido algunas incomodidades dentro del Consejo Superior de Política Criminal, órgano asesor del Gobierno en la implementación de la política criminal del Estado. El Consejo tiene la obligación de estudiar y dar conceptos no vinculantes -favorables o desfavorables- a cada proyecto de ley que tenga que ver con política criminal para que este pueda seguir su trámite ante el Legislativo.



Esas incomodidades tienen que ver con que como se denunció desde noviembre del año pasado -y antes de ello, en noviembre de 2019- el Consejo tal no se estaría reuniendo ni siquiera virtualmente, sino que las discusiones se están dando el Comité Técnico de este órgano, según indicaron integrantes del Comité Técnico a este medio de comunicación.



A ese Comité van delegados de las entidades que conforman el Consejo y su función es la de apoyarlo, pero por ley el Consejo Superior como tal debe estar conformado por las cabezas de entidades como el Minjusticia, la Corte Suprema, el Inpec, la Policía, el ICBF, entre otros. Además, la ley establece que el Consejo debe reunirse por lo menos una vez al mes.

Es así como, denunciaron las fuentes, discusiones de tan alto impacto como la reglamentación de la cadena perpetua no las está dando el órgano que debería hacerlo sino un órgano técnico. La participación de las cabezas de dichas entidades se limita, dicen las denuncias, a una votación por correo electrónico para aprobar o no un concepto que elabora la secretaría técnica del Consejo -ejercida por el Minjusticia- recogiendo las discusiones dentro del Comité Técnico.



El martes 16 de febrero el Minjusticia presentó ante el Comité Técnico el cambio del proyecto de ley, pero solo en diapositivas y no con el texto del borrador como tal. En esa sesión, indicaron las fuentes, hubo una fuerte discusión en la que por lo menos 5 miembros distintos del Comité Técnico expresaron que un tema del talante de la prisión de por vida debe ser escalado para su análisis al Consejo Superior de Política Criminal en pleno.



Pero además, varios miembros también tuvieron reparos a ese cambio fundamental que el nuevo borrador trae sobre la revisión -pero no salida- a los 25 años de cárcel efectiva. Estos integrantes criticaron que eso no es lo que se aprobó en el acto legislativo de cadena perpetua, es decir, la reglamentación estaría cambiando lo que se aprobó en un comienzo en el Congreso.



De otro lado, pese a la solicitud expresa de varios integrantes para que el tema llegue al Consejo Superior en pleno, EL TIEMPO conoció que para este viernes 26 de febrero el Ministerio de Justicia citó al Comité Técnico nuevamente a una sesión en la que se espera que el Comité haga una primera votación sobre el proyecto de reglamentación. Tras esa primera votación, la secretaría técnica del Consejo recogería los apuntes para presentarle un concepto a los miembros plenos del órgano, que lo votarían por correo.



La ley establece que los integrantes del Consejo Superior de Política Criminal son: el Ministro de Justicia, el Ministro de Educación, el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, el director de la Policía Nacional, el director de la Agencia Nacional de Inteligencia, el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el director de la Unidad Especial de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), y el director del Departamento Nacional de Planeación.



Además, están el Fiscal General, el Procurador General, el Defensor del Pueblo, 2 Senadores y 4 Representantes a la Cámara pertenecientes a las Comisiones Primera y Segunda.

