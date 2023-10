Nueva testigo en caso de Jhonier Leal habló sobre lo que sabe de los hechos

Hace unas semanas, en el juicio que se sigue contra Jhonier Leal, acusado por el asesinato de su hermano el estilista Mauricio Leal, y de su madre, Marleny Hernández, un testimonio sacudió todo el caso.



(Lea también: El testimonio que revolcó el caso de Mauricio Leal: otro hermano habría querido matarlo).



En audiencia se presentó, el 21 de septiembre, el testimonio de Francisca Teresa Muñoz González, una amiga de la familia que testificó de parte de la defensa de Jhonier y afirmó que otro hijo de Marleny Hernández habría expresado intenciones de matarlos.

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Andrés García, medio hermano de Mauricio Leal, permanece recluido en una cárcel de Jamundí Foto: Tomada de video

Bajo juramento, Teresa Muñoz habló de Carlos Andrés García, otro de los hijos de Marleny, quien está cumpliendo una pena carcelaria por abuso sexual en Jamundí, Valle del Cauca, y sostuvo que antes de morir, habló por teléfono con Marleny, quien le dijo que “Andrés la estaba sobornando: 'O me das plata o te secuestro a Mauro'. Después Andrés me llamó y me dijo que 'valía la pena matarlos' ", añadió.



(Puede interesarle: ‘Sí sospeché de Jhonier’: el crudo testimonio del otro hermano de Mauricio Leal).



Ahora, en entrevista con Noticias Caracol, Muñoz contó más detalles y precisó que las presuntas afirmaciónes de Carlos Andrés García, de querer matar al estilista y a su mamá, las hizo en una conversación que ocurrió aproximadamente dos años antes del homicidio, ocurrido entre el 21 y 22 de noviembre de 2021.



“Él me llamó, él me llamaba siempre desde la cárcel, y yo hablé con él. Él me dijo en una ocasión que él tenía ganas de matar a Marleny y a Mauricio, no porque no le ayudaran para el abogado exactamente, sino que quería que lo sacaran de allí. Lo que pasa es que había una persona por allí que se ofrecía a sacarlo y que por eso necesitaba la plata”, dijo en la entrevista la nueva testigo del caso.



(Más notas: Los datos tras Andrés García, hermano de Mauricio Leal que ahora es salpicado en caso).



Además, en un momento de la entrevista la periodista de Noticias Caracol le preguntó por un “secreto” que ella (Muñoz) le había dicho que no podía revelar, ante lo cual la testigo respondió: “Yo en la vida de ellos no ahondo más”.



Por último, Muñoz dijo que si pudiera enviarles un mensaje a Carlos Andrés García y a Jhonier Leal sería: “Ellos son los que saben la verdad de todo esto”.