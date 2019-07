Nueva orden de captura contra Oneida Pinto

El juzgado 45 de garantías de Paloquemao expidió una nueva orden de captura en contra de la exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto procesada por hechos de corrupción en el departamento.

"Este despacho no tiene otra opción sino la de impartir prisión preventiva en establecimiento de reclusión para Oneida Pinto", declaró el juez. Añadió que si la exgobernadora no es enviada a prisión se podría obstruir a la justicia.



Según lo argumentó la Fiscalía en la audiencia en la que pidió la medida, todavía existen personas de confianza de Pinto que trabajan en el municipio de Albania, donde habría cometido actos de corrupción.



"Encuentra el despacho que sí existen elementos razonables para decir que hay peligro", declaró el juez. La exgobernadora no se presentó a la audiencia.



La última vez que Pinto compareció ante los juzgados de Paloquemao fue el pasado 18 de junio cuando inició la imputación de los cargos, los cuales no acepto. Sin embargo ese mismo día, tan pronto la Fiscalía solicitó una medida de aseguramiento contra ella, la exgobernadora se salió del recinto y no volvió a los tribunales.

Para el juez es claro que "el peligro de no comparecencia se encuentra latente". Ahora las autoridades deberán buscarla para que responda y esté en una cárcel mientras avanza el proceso en su contra.



El ente investigador le imputó a Oneida Pinto los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.



Los hechos estarían relacionados con dos contratos, uno del 6 agosto de 2010 y otro del 10 de marzo de 2011, que tenían como fin "adoquinar varias vías de Albania, La Guajira" para generar empleo en el municipio, dijo la fiscal.



La suma de los dos contratos fue de 12.590 millones de pesos, y el dinero que fue apropiado y no invertido en las obras de adoquines corresponde a 5.981 millones de pesos, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía.



La funcionaria recalcó que Oneida Pinto Pérez organizó una empresa criminal, en la que ella era la líder y el segundo al mando era el alcalde de Albania, Yankeler Hernández, quién también fue su conductor.



En la empresa se incluyeron varios familiares de Oneida Pinto y se llegó a contratar a más de 2000 personas, que eran avaladas por ella, pues, dijo la fiscal, las hojas de vida llegaban a la alcaldía con un post-it que tenía el nombre y la firma de la exgobernadora.



Frente a la decisión tomada por el juez, el abogado defensor de Oneida Pinto, Antonio Luis González, interpuso un recurso de apelación.



El juez dijo que se observa que el interés de Oneida Pinto fue apropiarse de la función pública, con el fin de tener poder político, por lo que hubo "una degradación total de la función pública".



