'Ñoño' Elías reaparece como testigo en juicio de Andrade por Odebrecht

En la mañana desde este miércoles se desarrolla, ante un juzgado de Paloquema, una audiencia dentro del juicio contra el exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, quien está señalado de irregularidades con la empresa Odebrecht.



En la audiencia de este miércoles, el testigo es el exsenador Bernardo Miguel ´Ñoño´ Elías Vidal, quien está preso y condenado a 6 años por este escándalo de corrupción por sus gestiones para el tramite de la estabilización jurídica de Odebrecht, para agilizar la adición Ocaña-Gamarra, entre otros.

Preguntado por la Fiscalía sobre las presuntas gestiones de Andrade para favorecer a Odebrecht, el exsenador Elías Vidal declaró que Andrade le pedía añadir proposiciones a proyectos de ley para autorizar a la ANI el pago a través de TES -títulos de deuda pública del Gobierno, administrados por el Banco de la República- para unos contratistas. Según declaró el 'Ñoño', en específico esos TES eran para aplicarlos "a un tema de reclamos de Odebrecht sobre Ruta del Sol II".



El exsenador detalló por otro lado que su relación con Odebrecht comenzó porque un 'lobbista', lo buscó para pedir su ayuda para agilizar el trámite de la adición al contrato Ocaña-Gamarra en la ANI.



Además, dijo que conoció a Andrade a mediados de 2013, cuando Elías pidió una cita para hablar con él.



Andrade, relató, lo recibió en su oficina junto con un asesor de nombre Juan Sebastián Correa. En la reunión, el exsenador le preguntó sobre el avance de la vía Ocaña Gamarra, y que Andrade le contó que ese proyecto "era de interés nacional y que la ministra Cecilia Álvarez Correa (exministra de Transporte) estaba muy interesada". El exsenador le puso a disposición a Correa para que le dijera todo lo que necesitara en adelante.

Dijo que luego de esa primera reunión le contó al exsenador Otto Bula -también condenado por el escándalo de corrupción- lo que habló con Andrade, y que Bula le dijo que se reuniera con Eleuberto Martorelli, exdirectivo de Odebrecht. En la reunión posterior con Martorelli, este le pidió que le consiguiera una reunión con Andrade; esa reunión se dio en el apartamento del 'Ñoño' hacia septiembre de 2013.



"El doctor Andrade llegó muy amable, hubo la comida, Martorelli decía que tenían un problema con el Consejo de Estado, Andrade le respondía todas las anotaciones. Álvarez había pedido un concepto en el que el Consejo de Estado dijo que ese tipo de contratos (Ocaña-Gamarra) no se podía adicionar sino que se tenía que ir a licitación. Discutieron todos estos temas y comenzaron a ver cómo le buscaban solución a ese tema de la adición", testificó Elías Vidal que pasó en esa primera reunión en su casa.

Agregó que con Otto Bula se habían comprometido a que el contrato no se fuera a licitación pública sino a adición, porque así quedaban con el contrato ellos sin licitación pública. Para lograr ese objetivo, señaló, hubo otra reunión con Andrade en la ANI a la que 'Ñoño' asistió junto con los directivos de Odebrecht para buscar la agilización de la autorización al otrosí Ocaña-Gamarra.



Dijo que luego de eso se fue de vacaciones y a su regreso se reunión con Martorelli y Bula en su apartamento, luego hubo otra reunión con Andrade.



"Andrade estaba muy disgustado porque tenía una presión de muchos sectores para firmar ese otrosí, estaba prácticamente solucionado lo del concepto porque iban para adelante pese a ello. Andrade le pidió a Martorelli que no le mandara más emisarios. Dijo que Cecilia Álvarez Correa y Gina Parodi vivían en el mismo edificio de él y que lo tenían cansado para que firmara ese otrosí. Que ya no lo molestaran más que él firmaba", detalló. Esa reunión fue, según dijo Elías, en febrero de 2014 y el 14 de marzo de ese año se firmó el otrosí.



Ese contrato se firmó en contra del concepto del Consejo de Estado, sin Conpes, sin Confis y con una resolución posterior que creó un peaje nuevo, esa resolución de peajes habría sido firmada por la ministra Álvarez Correa.

Antes de firmar el Otrosí en marzo, dijo el testigo, hubo una reunión en su casa con Andrade, una más en la ANI y Elías dijo haber ido más de 8 veces a la ANI también. No obstante, dijo que lo que se quejaba los de Odebrecht era que "Andrade era muy técnico y muy lento para aprobarles las cosas".

