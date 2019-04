‘No sabía y no participé’: Melo sobre sobornos de Odebrecht

"No sabía y no participé (del soborno). Esta primera instancia toma una determinación que vamos a apelar, naturalmente, porque es mi convicción íntima que esto se debe resolver cuando se analice apropiadamente el arsenal probatorio".



Esta declaración hace parte de una entrevista del expresidente de Corficolombiana José Elías Melo con Blu Radio, y en la que el recién condenado por el caso Odebrecht negó tener relación con los sobornos que entregó la firma brasileña a funcionarios colombianos para ser favorecida en contratos de obras públicas.

Este lunes, un juez de Bogotá condenó a José Elías Melo por cohecho e interés indebido en la celebración de contratos en relación con el soborno que recibió el exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, por parte de Odebrecht.



“Yo ni participé, ni supe de las actuaciones indebidas de los señores brasileños y por esa razón me declaré inocente y por esa razón seguiré manifestando mi inocencia en todas partes”, dijo Melo al reiterar que apelará el fallo y llevará su caso ante el Tribunal Superior de Bogotá.



Y agregó que solamente Luiz Bueno dijo que supuestamente él sabía de las coimas, “los demás dicen que sabían solo por cuenta de la denuncia; es decir, hablamos de un solo testimonio”.

En el diálogo con el periodista Néstor Morales y su grupo de trabajo, Melo también insistió en que, según la misma Fiscalía, todos los pagos los hizo Odebrecht, por lo que hizo énfasis en que no puede hablarse de una triangulación.



“En el proceso se discute la validez del testimonio de Mauricio Millán, ustedes pueden indagar en las audiencias, donde los funcionarios del Grupo Aval (…) se manifestaron sobre si José Elías Melo tenía injerencia en los pagos de una compañía, una compañía que, ni José Elías Melo presidía, porque la manejaban los brasileños; ni tenía contacto con esas operaciones ni negocios de ninguna manera y donde precisamente mi responsabilidad era en una empresa totalmente diferente: Corficolombiana”.



Melo insistió en que Corficolombiana es una empresa grande y dijo que para el 2010, año en el que supuestamente ocurrieron los hechos, tenía 20 empresas y acciones de 30 firmas no controladas a su cargo, por lo que aseguró que él, como cabeza de la compañía, no podía tener control sobre los pagos de 50 empresas.



En la entrevista radial, Melo no quiso dar detalles de algunos de los puntos del caso, como la supuesta autorización del pago de 18.000 millones de pesos a Odebrecht por parte del consorcio.



Dijo también que nunca tuvo reuniones por fuera de las oficinas de Odebrecht con los brasileños involucrados en el escándalo de los sobornos. Y en el mismo sentido aseguró que las acusaciones en su contra resultaron del acuerdo que los brasileños firmaron con Estados Unidos, pues su propósito era lograr inmunidades y seguir haciendo negocios en el extranjero “trasladando su responsabilidad a otros”.



“Soy la víctima del éxito de Odebrecht corporativo. (Luiz Bueno) es un funcionario de una compañía muy poderosa que tiene propósitos en este país. (A ellos los beneficia la acusación) porque consiguen inmunidad. Ya la consiguieron, tienen un beneficio de oportunidad. Tres funcionarios de Odebrecht recibieron el beneficio del principio de oportunidad. Solo uno dice que José Elías Melo sabía (de los sobornos), pero tres recibieron el beneficio. Tres por el precio de uno (...) El propósito de Odebrecht es estar inmune frente a cualquier consecuencia adversa frente a ellos y seguir trabajando ellos”, concluyó Melo.



Néstor Morales le preguntó a Melo si con lo que había dicho en la entrevista quería defender a Luis Carlos Sarmiento Ángulo, máximo responsable del Grupo Aval. Y su respuesta fue: "Yo no quiero defender al doctor Sarmiento. Lo que si digo es que yo no habría trabajado con una persona que hace estas cosas (sobornos). Si yo no hice nada y no trabajo con personas que hagan estas cosas, el honor personal del doctor Luis Carlos Sarmiento Ángulo por mi cuenta no está expuesto”.



