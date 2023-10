Con un llamado al respeto por la institucionalizad, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, se pronunció en el Congreso Nacional de Comerciantes y Empresarios de Fenalco.



Además, señaló que no saldrá del país cuando termine su periodo en la Fiscalía, pese a las presuntas amenazas en su contra.



Durante su discurso, el Fiscal Barbosa enfatizó que el camino de avanzar como nación es evitando la estigmatización de aquellos que tienen opiniones distintas al ejecutivo.

Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado en el Congreso Nacional de Comerciantes empresarios de Fenalco en Cali. Foto: Fiscalía.

"La manera de transformar una nación se da por la institucionalidad, se da por la construcción, no se da por la estigmatización, no se construye una sociedad dividiéndola, uno construye una sociedad reconociendo todo lo que se ha hecho para poder avanzar", afirmó el Fiscal General.



Y añadió: "no podemos admitir que se reescriba la historia del país sobre la base de la justificación de la violencia por ideales políticos. Este país se construyó con el esfuerzo de muchos colombianos y es sobre esa base que se reconstruirá un nuevo país cuando cese la oscuridad que vivimos y se rectifique el rumbo de Colombia".

Además, el Fiscal General respaldó la propuesta del gobierno de un acuerdo nacional y propuso que este acuerdo incluya el compromiso de respetar a todos los ciudadanos, incluyendo a empresarios, industriales, comerciantes, líderes sociales y defensores de derechos humanos.



"Les pido seguir creyendo en el país, el tiempo está pasando tenemos que

batallar en Colombia con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, con resistencia. Yo no defendí la Fiscalía General y las instituciones,

para tomar un avión el 14 de febrero y desaparecer de Colombia. Me niego a abandonar mi

país, no me van a esquinar", dijo.



En un llamado a los empresarios, el Fiscal les pidió que sigan creyendo en el país y su institucionalidad, comprometiéndose a defender las instituciones y la justicia colombiana con determinación.



El discurso del Fiscal Barbosa también incluyó un informe de los logros de la Fiscalía General de la Nación durante su administración, destacando avances en la resolución de homicidios, feminicidios, defensores de derechos humanos, y la lucha contra la corrupción, donde se obtuvieron más de 3,600 condenas.





