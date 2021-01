'No he matado a nadie': reclama mujer detenida por violar aislamiento

La Policía detuvo en Tunja (Boyacá) a 9 hombres y 7 mujeres por el delito de Violación de Medidas Sanitarias.

La policía señaló que gracias información suministrada por la comunidad, sobre la realización de una presunta fiesta clandestina ubicada a las afueras de ciudad de Tunja en la vía que conduce hacia el municipio de Motavita, personal de Inteligencia logró identificar un establecimiento y entrar al lugar.



Al llegar se encontró a un amplio grupo de personas departiendo y consumiendo bebidas embriagantes sin acatar los protocolos de bioseguridad y violando las medidas de Toque de Queda y Ley Seca impuesta por la gobernación de Boyacá.



En el operativo se detuvo a 7 mujeres de las cuales 6 son de nacionalidad extranjera y una colombiana, quienes oscilan en edades de 20 a 30 años de edad y 9 hombres naturales de Tunja con edades de entre 20 a 50 años.



Una de las mujeres les reclamó a los agentes que realizaron el procedimieto que ella no ha matado a nadie y luego insistió "tampoco he robado a nadie".



A lo que los uniformados le pidieron que se pusiera el cubre bocas y le señalaron que estaba poniendo en riesgo su vida.



Otra de las mujeres relató que la recogieron en un taxi para ir a la fiesta y que en ese momento no pensó que se pudiera meter en problemas: "si pudiera devolver el tiempo estaría en mi casa y no pasando por estas".



Añadió que en principio no vio inconveniente en ir a la fiesta y no pensó que pudiera tener consecuencias.



A los detenidos se les impuso un comparendo por "comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades numeral 2 Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía".



Además fueron puestos a disposición de la Fiscalía seccional Tunja. El ente acusador tendrá que definir si les imputa el delito de violación a medida sanitaria.

