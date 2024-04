‘No es cierto que no existan pruebas’: abogado de Cepeda sobre caso contra Uribe

El abogado Reynaldo Villalba, quien representa en este caso contra el expresidente Álvaro Uribe al senador Iván Cepeda, habló con EL TIEMPO y dijo que esperan que el proceso avance con celeridad.

Además, el penalista sostuvo en la entrevista que hay pruebas sobre la responsabilidad del también exsenador y jefe político del partido Centro Democrático.

¿Cómo reciben el llamado a juicio?



Las víctimas veníamos reclamando ese escrito de acusación desde el año 2021, cuando el fiscal Gabriel Jaimes pidió la primera preclusión y se la negaron, en ese momento las víctimas decíamos que lo que correspondía presentar el escrito porque había suficiente material probatorio para ir a juicio.

Es decir, para nosotros no fue ninguna sorpresa el llamamiento porque lo pedíamos hace tiempo y las solicitudes de preclusión fueron infundadas y temerarias al punto de que dos juezas y el Tribunal Superior de Bogotá no accedieron a la solicitud de preclusión. Ahora bien, ese llamamiento también indica que cuando la justicia funciona, no hay personas inmunes y esto es una esperanza para todas las víctimas del país de que nadie está por encima de la justicia.

El expresidente Alvaro Uribe. Foto:MAURICIO MORENO EL TIEMPO Compartir

¿Creen que incidió en algo el cambio de Fiscal General, como han señalado algunos en forma de crítica?

Primero, este escrito de acusación se venía reclamando desde hace años, la Fiscalía estaba en mora de hacerlo. Segundo, el funcionario que llama a juicio es un fiscal delegado ante la Corte que puso el Fiscal anterior Francisco Barbosa, no es un funcionario que haya puesto la nueva Fiscal. Tercero, la Fiscalía se venía tomando unas prórrogas de investigación de 90 días y el fiscal que se declaró impedido (Víctor Andrés Salcedo Fuentes) ya había utilizado los 90 días y llegó este fiscal Gilberto Villarreal que estaba a punto de cumplir los 90 días cuando presentó la decisión del llamado a juicio, lo que quiere decir que esta decisión se produce ahora porque ya también se estaba venciendo ese plazo de 90 días, eso hace pensar que no es precisamente porque llegó la señora Fiscal sino que se le estaba cumpliendo el plazo de 90 días y tenía que tomar una decisión.

Compartir Reinaldo Villalba, abogado del senador Iván Cepeda. Foto:Cajar.org

¿Sienten que hay garantías para el proceso?

En este largo proceso la Fiscalía, en lugar de investigar al procesado, ha investigado a los denunciantes y pedido que se investigue a las víctimas y los testigos. La Fiscalía en todo este tiempo actuó como defensora del procesado y a las víctimas nos tocó todo el trabajo de enfrentar a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la misma defensa, un panorama inédito de la Fiscalía defensora. Esperamos que ahora la Fiscalía General actúe con absoluta independencia, imparcialidad y cumpla su labor constitucional de acusar ante los jueces a los responsables de graves crímenes.

Algunos abogados han calculado que el caso prescribe en octubre de 2025, ¿es así?

Sí, el Código establece que el conteo para efectos de prescripción se hace desde la imputación, al equiparar la imputación a la indagatoria, esa fue el 8 de octubre de 2019, eso sería prescribir en la misma fecha del 2025. Pero resulta que en el caso del expresidente Álvaro Uribe hay una situación muy sui generis en el sentido de que cuando renuncia al Senado para huir de la competencia de la Corte Suprema y llega a la Fiscalía, la Fiscalía no lo considera imputado pese a que había rendido indagatoria, y la defensa reclamaba que lo actuado en la Corte Suprema no tenía validez.

Dentro de ese debate jurídico el caso llega en segunda instancia al Juez 4 Penal del circuito de Bogotá con función de conocimiento, y él dice que Álvaro Uribe sí tenía la calidad de imputado, eso ocurrió el 6 de noviembre de 2020 y yo considero que desde esa fecha debe hacerse el conteo, eso daría un año más.

El fiscal Gilberto Iván Villarreal y el expresidente Álvaro Uribe. Foto:Archivo particular Compartir

Ahora bien, los hechos por los que se investiga al expresidente tiene íntima relación con crímenes de lesa humanidad como la masacre de El Aro, la masacre de La Granja y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, en ese sentido si el funcionario judicial acepta que existe ese vínculo, estos delitos por los que se investiga al doctor Uribe también quedarían considerados en la misma línea de crímenes de lesa humanidad y resultarían imprescriptibles.

¿Esto es algo que ustedes van a pedir?

En el momento en que haya que discutir este tema, por supuesto que es uno de los argumentos que se esbozarán.

Juzgado 44 Penal de Conocimiento de Bogotá, donde se procesará a Álvaro Uribe en juicio. Foto:Archivo particular Compartir

Abogado, ¿quién tiene que validar cuál es la fecha desde la que corre la prescripción?

El despacho de conocimiento que va a llevar el juicio.

Sea en 2025 o 2025, ¿creen que es viable que en ese corto tiempo este caso haya terminado en primera y segunda instancia?

Sea un año o sean dos sigue siendo muy breve dado que los jueces de la república no avanzan con la celeridad debida, a veces por carga laboral, a veces porque no toman decisiones de manera oportuna. Esperamos que el juzgado avance con toda la celeridad y por supuesto que Judicatura también podría facilitar que el despacho se concentre en este proceso si le disminuyera de forma importante la carga laboral, este es un caso de trascendencia y debiera adelantarse con toda la celeridad.

¿Qué opinión tiene de que se vaya a imputar cargos a dos personas más por estos hechos, Enrique Pardo Hasche y Samuel Arturo Sánchez?

Es importante decir que la Corte Suprema de Justicia compulsó copias contra muchas personas, bien por soborno a testigos, por fraude o por falso testimonio y la Fiscalía durante todo este tiempo no avanzó en ninguna de estas investigaciones, hizo caso omiso a la compulsa y hasta el momento no han avanzado en esos procesos. Ojalá la Fiscalía actual asuma las investigaciones que la Corte le pidió realizar.

Juan Guillermo Monsalve Foto:Youtube DAVID GARCIA Compartir

En algún momento se mencionó que las víctimas tenían una grabación nueva del episodio del reloj grabadora que no había sido entregada a la Fiscalía, ¿esto es cierto?

Lo que sucede es que la grabación que hizo Juan Guillermo Monsalve en La Picota la realizó a través de un reloj grabadora, por decirlo de esa manera, pero había luego un segundo reloj grabadora que es el que la representación de la señora Deyanira Gómez seguramente entregará a la Fiscalía o al juzgado en este momento, porque sobre ese segundo reloj grabadora no se había hecho la entrega de es elemento.

¿Eso puede verse como ocultamiento probatorio el no haberlo entregado antes, lo entregarán ahora?

Sobre el segundo reloj, pues sabiendo que la Fiscalía estaba asumiendo un papel de defensa y no como ente investigador, es que ahora se podría entregar al juzgado, pero eso es más de la representación de la señora Deyanira.

Desde la Defensa han dicho que la Fiscalía va a fracasar porque no tiene pruebas, ¿qué responde?

Si no hubiera elementos materiales probatorios, evidencia física e información obtenida legalmente, seguramente cualquiera de las dos preclusiones que pidió la Fiscalía hubiera prosperado, incluso el Tribunal de Bogotá también conoció de las preclusiones en segunda instancia.

Tres despachos que no encontraron razones para precluir, si fuera cierto que no hubiera pruebas hubieran prosperado las solicitudes de preclusión, pero evidentemente hay abundante material que indica la intervención del investigado en la consecución de personas orientadas a buscar que se retractara el testigo Juan Monsalve y así mismo para calumniar al senador Iván Cepeda Castro, como efectivamente obtuvieron varios testimonios de esa naturaleza que fueron desvirtuados en la Corte Suprema, pero además en el caso de Carlos Vélez, preso en Palmira, en la Corte él confesó que se había prestado a mentir. Pare resumir, no es cierto que no existan pruebas que indiquen la responsabilidad del procesado.

La médica Deyanira Gómez es víctima dentro del proceso contra Uribe. Foto:Archivo Particular Compartir

En juicio solo podría haber un abogado de víctimas, ¿ya fijaron quién será?

Sí, eso lo contempla la ley pero eso no quita que actuemos todos los abogados que estamos en el proceso, lo que no podemos es actuar de manera conjunta, pero podría ser que cualquiera participe de las audiencia que se programen, eso es posible, porque el abogado que quede como principal puede delegar su participación en otras personas.

Nosotros aún no hemos tenido esa conversación, pero la ley determina que debe haber un acuerdo entre los abogados y que si no lo hay, lo asumiría el abogado que primero llegó al proceso, que he sido yo desde 2012, cuando toda esto comenzó por la denuncia que Uribe hizo contra el senador Cepeda, que luego se le volvió un bumerang cuando la Corte encontró mérito para compulsarle copias.

María Isabel Ortiz Fonnegra - Justicia - @MIOF_ - marfon@eltiempo.com

