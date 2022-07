Los menores de edad, sobre todo aquellos que viven en vulnerabilidad, históricamente han sido presa fácil de las estructuras y bandas criminales, que los utilizan como carne de cañón para el delito. Por esta razón, con el aumento del flujo migratorio en el país, los hijos del éxodo –niñas, niños y adolescentes en condición de pobreza, desescolaridad y víctimas de violencia– quedaron expuestos como fichas de la ilegalidad, situación que se evidencia en la cifra de aprehensiones, que creció 400 % en los últimos cuatro años.



(También le puede interesar: Con 'Mi hogar abre las puertas' buscan hogares sustitutos para menores)

Por su indefensión, quienes aún no cumplen la mayoría de edad cuentan con una legislación especial. Esta se aplica, entre otros aspectos, en las sanciones cuando cometen delitos, que en Colombia se imparten a través del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) y tienen una finalidad educativa y restaurativa.

Este programa, que funciona bajo la dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), acoge a jóvenes mayores de 14 años y menores de 18, incluyendo los pertenecientes a la población migrante. Los niños y niñas con menos edad no tienen responsabilidad penal, por lo que si infringen la ley se les considera víctimas de manipulación o utilización de terceros y se abre un proceso para evaluar la garantía de sus derechos.



Ahora bien, con el aumento del flujo migratorio, especialmente de ciudadanos venezolanos, se ha puesto la lupa en la situación de los menores de edad que llegan al país, entendiendo la desprotección a la que suelen estar expuestos. Muestra de ello es que el ICBF tiene bajo su cuidado a 3.331 infantes con esta nacionalidad que han sufrido diferentes tipos de violencia.



(Lea además: Los desafíos en materia de niñez y juventud para el próximo gobierno)



Desafortunadamente, en este contexto algunos adolescentes también son captados por el crimen organizado y, por su participación en estas actividades, han sido penalizados. Durante 2021, 520 jóvenes migrantes ingresaron a las distintas modalidades de atención en el SRPA y, a mayo de 2022, lo hicieron 215, dictan las cifras entregadas por el instituto.



Pero la magnitud de este fenómeno no es reciente, sino producto de un crecimiento sostenido que se evidencia en el paso de esta población por el (SRPA). Este sistema en el 2017 emitió 47 sanciones contra jóvenes migrantes, mientras que el año pasado este número ascendió a 520. En porcentajes, se habla de un alza del 460 %.



Dos delitos se destacan en la lista de faltas que cometieron dichos menores, solo en el periodo 2021-2022: el hurto, con 64 registros, y el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, con 57. Este último tiene relación directa con peligrosas estructuras de redes de microtráfico, componente que agrava la ya de por sí difícil realidad de los niños, niñas y adolescentes, que terminan absorbidos por los tentáculos de las economías de la droga y todo el círculo de violencia que las envuelve.



En el histórico de aprehensiones de la Policía Nacional, se refleja el dramático escalamiento de la incidencia de este grupo social en el microtráfico, específicamente, pasando de dos casos en 2015 hasta llegar a 132 en 2021. Fue entre 2018 y 2019 cuando se disparó la curva que se mantiene hasta hoy, lo cual, a su vez, responde a la llegada de cerca de un millón de venezolanos por la crisis política del país vecino.

Ruta por seguir

Como lo indica la diferencia entre las cifras de la Policía y el ICBF, cerca del 40 por ciento de los adolescentes aprehendidos ingresa al Sistema de Responsabilidad Penal. Allí, un juez determina la sanción acorde al delito, con medidas privativas o no privativas de la libertad, pero siempre prevaleciendo el principio de oportunidad, que al tratarse de menores de edad se convierte en regla general.



Partiendo de esta premisa, los jóvenes que caen en la ilegalidad tienen penas mucho más bajas, máximo de ocho años, y no son recluidos en las URI ni van a prisión –como sí pasaría con un adulto–, y unos Centros de Internamiento Preventivo, donde se tratan de rehabilitar para evitar su reincidencia. Tampoco quedan con antecedentes penales, evitando su estigmatización y permitiéndoles desarrollar proyectos de vida legales y sostenibles en el futuro.

La laxitud en las responsabilidades penales y las pocas o nulas consecuencias jurídicas de sus actos son aprovechadas por el crimen organizado, utilizándolos como peones para sus fechorías. FACEBOOK

TWITTER

Camilo Burbano, abogado penalista, asegura que la judicialización de esta población “está soportada en tratados internacionales de protección a la niñez y el propósito es no meterlos presos, en la medida de lo posible. Si lo hacen, prima su resocialización por encima del castigo”, enfatiza.



(Artículos relacionados: El grave riesgo de niños migrantes que cruzan el Darién hacia Panamá)



Sin embargo, aunque los beneficios están pensados en el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, la laxitud en las responsabilidades penales y las pocas o nulas consecuencias jurídicas de sus actos “son aprovechadas por el crimen organizado, utilizándolos como peones para sus fechorías”, agrega el abogado.

¿Por qué delinquen?

Varios factores acorralan a los hijos del éxodo en las redes delincuenciales. Uno de ellos corresponde a su plena identificación como ciudadanos. Esta situación también ha sido un dolor de cabeza para las autoridades con los migrantes adultos, pues al no tener papeles se dificulta su judicialización, lo que termina propiciando la impunidad de los crímenes en los que participan.



“La imposibilidad de identificar a las personas que cometen delitos es una de las vías para entorpecer la justicia, lo que favorece a que exista una propensión hacia quienes tienen nacionalidad extranjera, incluyendo a los niños, para que realicen este tipo de actividades”, puntualiza Burbano.

Trasfondo del problema

A este vacío legal se suman las exenciones penales con las que cuentan, por derecho y para su protección, los menores de edad, características que convierten a los jóvenes migrantes en un preciado botín para las estructuras criminales, sobre todo las redes de microtráfico, como forma de seguir delinquiendo a través de ellos sin recibir sanciones. Vale la pena resaltar que, si bien los beneficios normativos que tienen los niños son aprovechados para su utilización en el crimen, el problema en sí no es la ley, que está diseñada para garantizar sus derechos y resarcir el daño, sino en las condiciones de vulnerabilidad que los motivan a elegir este camino.



(Otras lecturas: Preocupación por constante desaparición de niños en frontera con Venezuela)



El ICBF identificó que, en cuanto a la población migrante, los menores de edad “tienen grandes dificultades en el acceso a salud, a la continuación de sus trayectorias educativas y al uso del tiempo libre en programas de recreación, cultura y deporte. Igualmente, los grupos delictivos abusan de su necesidad de generar ingresos para ellos y sus familias, que generalmente se encuentran en situación de pobreza”.

Enfoque en prevención

Con base en esta realidad, la prevención es el arma más efectiva para evitar que la cifra de adolescentes migrantes en la ilegalidad siga creciendo. En sintonía con este propósito, la estrategia del Estado se ha enfocado en eliminar las brechas e inequidades y en la generación y consolidación de entornos protectores que los lleve a considerar otros horizontes distintos a participar o verse involucrados en el delito.

“El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha garantizado la participación de niñas, niños y jóvenes migrantes, sin importar cuál sea su estatus, en sus distintos programas de atención como lo son: Generación Explora, Katünaa, De tú a tú, Generaciones Étnicas con Bienestar y Sacúdete. Estas acciones permiten potenciar sus vocaciones, intereses y talentos para esquivar las vulneraciones que pueden llegar a afectar su desarrollo integral”, informa la entidad.

Identificamos que los niños, niñas y adolescentes migrantes tienen grandes dificultades en el acceso a salud, a la continuación de sus trayectorias educativas y al uso del tiempo libre. FACEBOOK

TWITTER

Paralelo a las iniciativas del Gobierno, el elemento familiar es clave, pues, según expertos, este núcleo debe ser el propulsor principal que impulse a los menores a construir sus proyectos de vida por la senda correcta.



Por esto, desde el inicio del proceso, el ICBF se encarga de verificar que la familia sea un ambiente seguro y, si el adolescente o joven cae en la ilegalidad, se involucra a sus parientes y red de apoyo en el proceso de cumplimiento de la sanción, “buscando que ellos se conviertan en agentes protectores que les impidan reincidir”.



(También: El limbo jurídico por el que niños venezolanos no se pueden adoptar)



Punto aparte merecen los padres que utilizan a sus hijos intencionalmente como herramientas para infringir la ley, acto que está tipificado en el Código Penal como uso de menores de edad para la comisión de delitos y que puede llevarlos presos, sin importar su nacionalidad. En ambos casos, las políticas de reacción colombianas tienen como prioridad el joven y su bienestar.

SARA VALENTINA QUEVEDO

Redacción EL TIEMPO