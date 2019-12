Niegan libertad por vencimiento de términos a 'El Tuerto' Gil

La juez 3 de garantías de Bogotá negó este martes la libertad por vencimiento de términos que había solicitado el exsenador Luis Alberto Gil Castillo, procesado por un caso de supuestos hechos de corrupción relacionados con un exfiscal de la JEP.



Gil Castillo lleva preso 284 días y aunque el exsenador adelanta un preacuerdo con el ente acusador, aún no se define su situación jurídica.

En la audiencia de este martes, la Fiscalía y la Procuraduría admitieron que se superaron los 120 días establecidos en el Código Penal para el comienzo del juicio después de presentarse el escrito de acusación, y que Gil leva 153 días esperando que se resuelva un preacuerdo, no obstante, la jueza consideró que mientras se adelanta la negociación del preacuerdo los tiempos se suspenden y en consecuencia Gil Castillo debe continuar con la medida privativa de la libertad.



El exsenador fue capturado en marzo de este año junto al exfiscal de la JEP Carlos Julián Bermeo, cuando recibía 500 mil dólares en manos de una agente encubierto para, al parecer, intervenir en el proceso que se adelantaba contra Jesús Santrich en la jurisdicción de paz.



Por otra parte, el próximo lunes 16 de diciembre un juez especializado de Bogotá decidirá si avala o no el preacuerdo negociado entre Gil Castillo y la Fiscalía.



Esta no es la primera vez que el exsenador está ante la justicia, fue capturado por primera vez en el 2008, y luego fue condenado por nexos con las autodefensas. En 2012 recibió el beneficio de libertad condicional al cumplir las tres quintas partes de su condena.

JUSTICIA

