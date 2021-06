Niegan la libertad al abogado Diego Cadena, seguirá en casa por cárcel

La juez 22 de control de garantías de Bogotá resolvió la petición de libertad hecha por la defensa del abogado Diego Cadena, quien es procesado por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Cadena es investigado por el mismo caso por el que es procesado el expresidente Álvaro Uribe Vélez.



La defensa del abogado señaló que los términos están vencidos y que Cadena, quien se encuentra en casa por cárcel en Cali, debía recuperar la libertad.

La Fiscalía y la Procuraduría se habían opuesto a esa solicitud.



La juez consideró que la libertad es un derecho fundamental que no es absoluto. Añadió que debe existir un plazo razonable para privar de la libertad a una persona y que el procesado tiene derecho a un juicio justo sin dilaciones.



La funcionaria judicial indicó que en principio han pasado más de 240 días tras la acusación y no ha iniciado el juicio, lo cual implicaría un vencimiento de términos, sin embargo sostuvo que se deben examinar las razones de esto.

Dijo que el tiempo que pasó entre la acusación realizada en octubre del año pasado y la citación a preparatoria en febrero de este año no se le puede atribuir a la defensa y que fue un plazo que dio el juez del caso para avanzar en el descubrimiento probatorio.



Sin embargo cuestionó que para esa fecha la defensa no había terminado de revisar el material y que de hecho señaló que por la gran cantidad de información terminarían solo a final de este año. Esto fue considerado por la juez como una acto dilatorio atribuido a la defensa de Cadena.



La juez dijo que no hay razón para explicar la demora y que la Fiscalía solo se enteró hasta el 9 de febrero de la situación que estaba registrando la defensa, a pesar de que los abogados de Cadena habían señalando que harían saber cualquier inconveniente.



Lo manifestado por los abogados de Cadena llevó a que la audiencia se aplazara para el mes del abril, lo que a juicio de la juez sí es una dilación atribuida a la defensa.



Dijo que sumado a esto la defensa pidió copia original de las pruebas de la primera fase de la investigación que están en la Corte Suprema de Justicia y aunque la Fiscalía ofreció copias simples tuvo que adelantar gestiones ante el alto tribunal para conseguir lo solicitado por los abogados de Cadena. Así mismo la Fiscalía tuvo que hacer otras gestiones para conseguir algunas evidencias que la defensa pidió que fueran más legibles.



La juez señaló que aunque la defensa no ha pedido aplazamientos y ha estado atenta al descubrimiento de pruebas, sí ha hecho peticiones que han llevado "a prorrogar la audiencia preparatoria injustificadamente".



Consideró que descontando el tiempo que se atribuye a la defensa (119 días) han pasado 140 días tras la acusación y no ha iniciado el juicio "lo cual es inferior a los 240 días que son necesarios para acceder a la libertad por vencimiento de términos".



"Su particularmente lenta labor de contastación y la exigencia paulatina de copias forenses y evidencia cuyo original sabe que no está en la carpeta del ente acusador (...) han llevado a que, a estas alturas, la audiencia preparatoria se haya prolongado injustificadamente", dijo la juez.



Dijo que así la Fiscalía hubiera entregado todo lo pedido, la dinámica de revisión de las evidencias por parte de la defensa no habría permitido la terminación de ese proceso.



La defensa de Cadena apeló la decisión y pidió que se eche para atrás la decisión de la juez de primera instancia. Dijo que no ha dilatado el proceso y que lo que ha hecho es ejercer el derecho a la defensa del procesado.

