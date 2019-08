Niegan extradición a Colombia de la exesposa de David Murcía 

El gobierno de Uruguay negó la extradición a Colombia de Joane Ivette León Bermúdez, exesposa de David Murcia Guzmán, el creador de la captadora ilegal de dinero DMG extraditado a Colombia a finales de junio.

Fuentes del Ministerio de Justicia señalaron que en cumplimiento de un requerimiento oficial de un juez de ejecución de penas de Bogotá se adelantaron los trámites ante las autoridades de Uruguay quienes negaron la petición argumentando que León Bermúdez está en ese país con estatus de refugiada.



El 13 de junio el juez segundo de ejecución de penas ofició al Ministerio para que se tramitará la extradición para que León Bermúdez sea trasladada al país para pagar una sentencia de 16 años de cárcel por el delito de lavado de activos.



En diciembre del año pasado un juez especializado la había sentenciado a esa pena y además determinó que ya habían prescrito los delitos de captación masiva y habitual de dinero y concierto para delinquir, por los que también estaba acusada Bermúdez León.



En enero de 2009 la mujer fue capturada en Uruguay por petición de la Fiscalía de Colombia que la pedía en extradición pero quedó en libertad unos meses después.



En ese país no existía el delito de lavado de activos con fines de captación de dinero y por ello no era posible su envío ante la justicia nacional. Desde entonces se han hecho varias peticiones para lograr su extradición.

Según el juez que condenó a la exesposa de Murcia, las pruebas demostraron “la participación activa de León Bermúdez en esta conducta prohibida por el legislador”, agregó.



En enero de 2009, León Bermúdez, quien figuraba como vicepresidente de la comercializadora DMG, fue detenida por Interpol en una lujosa residencia del barrio Carrasco de la capital uruguaya, Montevideo, luego de una solicitud de captura internacional del gobierno colombiano por los delitos de lavado de activos y captación masiva y habitual de dinero -estos dos últimos ya prescritos-.



Sin embargo, fue liberada tres meses después porque no prosperó la solicitud de extradición por parte de Colombia ya que el delito no existía en la normatividad de Uruguay, por lo que no había mérito para que la exesposa de Murcia Guzmán siguiera privada de la libertad.



Durante el 2007, León Bermúdez no tenía mayores ingresos, por lo que no declaraba renta. A pesar de esto, ese año realizó movimientos financieros por más de 1.000 millones de pesos, argumento con el que el año pasado la Fiscalía pidió la máxima condena en su contra.



Entre tanto, David Muarcia, que fue deportado a Colombia en junio, y quien era el cerebro de la captadora ilegal DMG, cumple en Colombia una pena de 22 años de prisión. Además, fuentes de la Fiscalía anunciaron que le imputarán el delito de concierto para delinquir.



JUSTICIA