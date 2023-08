Un juez decidió que Nicolás Petro tenga medida no restrictiva de la libertad, es decir, quedará libre en el marco del proceso que se adelanta por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos ante el recibimiento de dineros con destino a la campaña del ahora presidente Gustavo Petro.

La Fiscalía imputó a Petro Brugos los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. En cambio, a Day Vásquez la acusa de lavado de activos y violación de datos personales. El juez 74 de Control de Garantías también ordenó investigarlos por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento.

Las condiciones para que Nicolás Petro y Day Vásquez estén libres

"Usted tiene que conservar buena conducta, tendrá que comparecer a todo llamado que se haga por cuenta del proceso. Se le prohibirá salir de Colombia. A usted también se le prohíbe participar en cualquier motín político", expresó el juez a Petro Burgos.

En especial, al político le prohibieron salir de Barranquilla y tener contacto con cualquiera de las personas que han sido nombradas en el caso. El juez no accedió a la petición de la Fiscalía de enviarlo a casa por cárcel, pues calificó como "precaria" la argumentación que hizo.

En cuanto a Vásquez, el juez definió así mismo que tenga restricción no privativa de la libertad, es decir, libertad condicional y seguirá vinculada al proceso: "Le queda terminantemente prohibido salir de Colombia y participar en cualquier motín político".

Nicolás Petro y Day Vásquez en uno de sus viajes al exterior. Foto: Archivo particular

Tras escuchar los argumentos del ente investigativo y la posición de los abogados de Nicolás Petro y su exesposa Days Vásquez, el juez hizo una síntesis del caso y reiteró que habría un "incremento injustificado de servidor público" por 1.053 millones de pesos. Además, señaló que la pareja "para dar apariencia de legalidad" habría comprado propiedades costosas.

"Para el 2020, esos ingresos que se tenían y se reportaron como patrimonio ascendían a la suma de 52 millones, reportando deudas por un 1'708.000 pesos, información tomada de las declaraciones de renta. Pero, para el 2021, se obtuvo que el patrimonio había ascendido a más de 154'600.000 sin ninguna deuda", dijo el juez.

Nicolás Petro y su expareja, Daysuris Vásquez, fueron capturados en julio de 2023. Foto: Fiscalía General de la Nación

De acuerdo con la Fiscalía, el hijo del Jefe de Estado "incrementó su patrimonio de manera injustificada", pues algunos de los dineros recibidos "ingresaron a sus arcas, y otros a la campaña presidencial del año 2022, donde resultó electo nuestro actual presidente Gustavo Petro".



El fiscal informó que Petro Burgos, en interrogatorio, aceptó recibir altas sumas de dinero de parte de Samuel Santander Lopesierra (conocido como el Hombre Marlboro), de Gabriel Hilsaca Acosta (hijo de Alfonso, el 'Turco', Hisalca) y de Óscar Camacho.

Lo dicho por Nicolás Petro deberá ser verificado por la justicia. Hasta ahora son solo sus afirmaciones, que empezarán a investigar las autoridades correspondientes.

'Si él fuese a una cárcel, no dura 24 horas': abogado de Nicolás Petro

El fiscal Mario Burgos había solicitado casa por cárcel para el político, mientras que para su exesposa Days Vásquez requirió medida de aseguramiento no privativa de la libertad, es decir, que quedara libre, pero involucrada al proceso judicial. El juez respaldó la medida para Vásquez, pero no para Nicolás Petro.

Nicolás Petro y Day Vásquez. Foto: Redes sociales

Por su parte, David Teleki, defensor de Nicolás, había enfatizado en los riesgos que correría el político de llegar a ser encarcelado.

"Si él fuese a una cárcel, no dura 24 horas, eso lo podemos asegurar. Por los hechos que ya daremos cuenta ante la opinión pública y ante las autoridades nacionales e internacionales de la forma cómo hemos sido hostigados a través de redes, de llamadas telefónicas e intimidados, con el único propósito de que no se sepa la verdad en Colombia, porque hay personas que no quieren que la verdad se sepa y la verdad no tiene ni colores políticos ni intereses económicos, es una sola", expresó en la audiencia.

