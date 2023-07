Juan Carlos Trujillo dice que "el país vio el desbalance" que utilizó la Fiscalía con los indiciados, al no estar cerca de los penalistas, y sí cerca de los representantes del ente acusador. Trujillo dice que ha pedido citas al fiscal del caso, y que él no le ha contestado. Por tal motivo, pide que por igualdad de armas, la audiencia no siga en el búnker, pues esa entidad es la que está investigando a Nicolás Petro. El penalista dice que han recibido un tratamiento hostil.