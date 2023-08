Esta semana comenzaría formalmente la colaboración judicial que Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, y su expareja Dayssuris Vásquez (conocida como Day) acordaron con la Fiscalía en una investigación por haber recibido recursos irregulares, algunos de los cuales habrían terminado en la campaña presidencial de Petro.



(Lea también: Presidente Gustavo Petro visitó a su hijo Nicolás: 'Como padre siempre tendrá mi apoyo').



La primera semana de agosto Nicolás y Day enfrentaron audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento que terminaron con ellos imputados por enriquecimiento ilícito y lavado de activos (Nicolás) y lavado de activos y violación de datos personales (Day).

Por decisión judicial, ambos quedaron libres, con algunas restricciones, y están en Barranquilla, hasta donde se desplazará este martes el fiscal Mario Burgos, quien está a cargo del caso, para comenzar la colaboración judicial, según indicó Noticias RCN.



El fiscal Burgos presentó en las audiencias parte de la investigación de la Fiscalía, que develó no solo de quiénes y cómo habrían recibido dineros irregulares Nicolás y Day, sino un entramado de presuntos involucrados en los delitos cometidos y, aunque inicialmente no aceptó cargos, al final Nicolás Petro dijo que colaboraría con la justicia.



(Le puede interesar: Day Vásquez vuelve a lanzar advertencias en redes sociales: ¿vendrían más revelaciones?).



Ahora, Burgos recaudará las pruebas que ellos pueden aportar de cara a estructurar un principio de oportunidad que les garantizaría a Nicolás y Day beneficios penales.



Es de recordar que este fin de semana el presidente Gustavo Petro visitó en Barranquilla a su hijo, y sobre ello Nicolás Petro Burgos puso un mensaje en redes sociale: “Quiero informales que hoy recibí la visita de mi papá, nos reunimos unos minutos en familia, estaba Laura, mi mamá y unos primos maternos. Hablamos de Luka Samuel y de la importancia de él en nuestras vidas. No todo gira en torno a la política”.



(Más notas: Oneida Pinto y los otros 675 inhabilitados para las elecciones según la Procuraduría).



Horas después también vino un mensaje de Day Vásquez: “Yo sí seguiré colaborando con la justicia", sostuvo en redes sociales.



En cualquier caso, es la Fiscalía la encargada de verificar y corroborar todo lo que aporten ambos en medio del proceso de colaboración con la justicia.





justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia: