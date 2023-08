En audiencia en el Juzgado 74 de Control de Garantías de Bogotá, Nicolás Petro y Day Vásquez no aceptaron los delitos que les imputó la Fiscalía General de la Nación. En el caso del hijo mayor del presidente, por enriquecimiento ilícito y lavado de activos (en el caso de Petro); y en el de Vásquez, por lavado de activos y violación de datos personales.



Luego de un receso, se llevaría a cabo la audiencia para la medida de aseguramiento. No obstante, por una petición de la defensa del hijo mayor del presidente de Colombia, que fue aceptada por las partes, se aplazó y se retomará el jueves 3 de agosto a las 2:30 p. m.

Nicolás Petro, cuando se le otorgó la palabra, expresó que colaborará con la justicia.



“Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé que viene en camino”, expresó el diputado.



En la misma línea, el abogado Teleki dijo lo siguiente: “Mi defendido y su

bancada de defensa han decidido iniciar un proceso de colaboración con la administración de justicia para ayudar en el esclarecimiento de nuevos hechos e involucramiento de otros sujetos que no son conocidos por el ente instructor y en ese camino ayudaremos a la administración de justicia”.



Nicolás Petro y Day Vásquez en audiencia de imputación. Foto: Archivo particular

La propuesta de aplazamiento de la audiencia fue aceptada por el ente acusador. Al respecto, el fiscal del caso, Mario Burgos, explicó la posición del ente acusador así:



"Se le conceda, su señoría, este término prudencial en aras de recolectar una información como ha ofrecido el señor Nicolás Fernando Petro Burgos por esos días, y también ya es de conocimiento de esa situación porque va a ser corroborada con la señora Daysuris, frente a su participación activa como lo ha reconocido el señor Nicolás, y posteriormente unos nuevos hechos y nuevas conductas

frente a otras personas que en realidad estén involucradas en estos hechos de marcada corrupción nacional”.



Luego de la intervención de Petro y de su defensa, el fiscal Mario Burgos también afirmó que ambos se acercaron a la Fiscalía "en aras de denunciar unos nuevos hechos de corrupción, denunciar unas nuevas personas que están inmersas en estos hechos de corrupción, que son de conocimiento exclusivo de Nicolás Fernando Petro Burgos".



Y agregó: "Como él lo manifestaba, en lágrimas, honorable señor juez, esto lo hace por su hijo, que está 'ad portas' de nacer, y por su compañera sentimental, la señora Laura Ojeda".

¿Qué delitos le imputaron a Nicolás Petro y a Day Vásquez?

El hijo mayor del presidente de Colombia fue imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos (en el caso de Petro); y su expareja, Daysuris -Day- Vásquez, por lavado de activos y violación de datos personales.



En un comunicado, la Fiscalía señaló que los peritos del CTI advirtieron un desbalance de ingresos y gastos realizados por Petro Burgos. Para el ente, esto signifcaría que tuvo un aumento de su capital de manera injustificada como servidor público.

La audiencia se retomará el jueves 3 de agosto. Foto: Fiscalía General de la Nación y Vanexa Romero. EL TIEMPO.

"Para el 2022 los ingresos por la actividad profesional del hoy investigado, como diputado de la Asamblea del Atlántico, y reportados en su cuenta de ahorro, eran de 280 millones de pesos y no se tiene registro de otra actividad que represente un recurso adicional, pero se tiene que los gastos reportados alcanzan los 1.205 millones de pesos", explica la Fiscalía. Y añade que, por lo tanto, "existe un incremento patrimonial injustificado por 1.053 millones de pesos".



Al respecto del delito de violación de datos personales imputado a Vásquez, dice la Fiscalía que pudo evidenciar que la mujer, al parecer, recibió y encriptó en su dispositivo celular información personal de Laura Ojeda, actual pareja de Petro Burgos, lo que representa una violación a la intimidad.



El trámite continuará el jueves 3 de agosto a las 2 p. m. La solicitud de medida de aseguramiento para el caso del diputado es intramural; mientras tanto, la de Vásquez es no restrictiva de la libertad.



