El abogado Diego Henao es quien defiende los intereses del exdiputado Nicolás Petro, imputado por la Fiscalía por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, de los cuales tendrá que defenderse en juicio desde el próximo 20 de noviembre, día en el que se realizará la audiencia de acusación.



Sobre el hijo mayor del presidente Gustavo Petro se conocieron comprometedoras frases que lanzó en un interrogatorio con el ente acusador, el pasado 2 de agosto, cuando habló de personas como Euclides Torres y Armando Benedetti.



Tras ello, el abogado Henao emitió un comunicado este fin de semana en el que afirmó que la Fiscalía no está ofreciendo las garantías procesales para su defendido. "El ente acusador no tiene la capacidad para garantizar la reserva de sus propios elementos, o los está filtrando de manera deliberada", dijo.



Nicolás Petro salpicó a varias personas en su interrogatorio. Foto: Archivo particular

En diálogo con EL TIEMPO, el penalista ahondó en detalles de cómo llegó a la defensa, del capítulo de cuando se presentó en el búnker de la Fiscalía a hablar con Nicolás Petro, y de la acusación en contra de su cliente.

Usted llegó hace poco a la defensa de Nicolás Petro...

Mi llegada a la defensa del señor Nicolás Petro, en tiempos cuando el señor fiscal estaba culminando su etapa investigativa, no me permitió referirme al mencionado principio de oportunidad del que tanto se habla. Cuando llego recibí una notificación para presentarnos el 12 de septiembre a un interrogatorio, ya han habido varios entiendo yo, y esto coincidió con el nacimiento de su hijo y yo tenía ocho días de posesionado. Lo que hice fue solicitar el aplazamiento de esta diligencia como una cortesía, porque la paternidad en lo judicial no es una excusa. Como se venía asistiendo muy juiciosamente a los llamados, le solicité al fiscal que nos fijara una nueva fecha y hora.

Distinta a la del 12 de septiembre, ¿cierto?

Sí, que cambiara la fecha y la hora, no era más. En ese memorial jamás se manifestó falta de interés o el derecho a guardar silencio, específicamente lo solicité en virtud del nacimiento del hijo de Nicolás y mi reciente posesión, y la respuesta del señor fiscal fue la radicación del escrito de acusación, con lo cual no se puede hablar de ningún tipo de incumplimiento o de cambio de estrategia.



Antes de radicar el escrito de acusación se hablaba de una colaboración de Nicolás Petro. ¿Usted iba a continuar en ese hilo de colaborar?

Puedo decir que el presupuesto inicial para un principio es la comisión de la conducta punible, y si me preguntan en este momento digo no, pero colaboración sí. FACEBOOK

TWITTER

Soy un total creyente de que la verdad nos hará libres, la colaboración debe ser total cuando las cosas se tienen claras, pero la colaboración necesariamente no tiene que estar sujeta a una figura de carácter penal. Es decir, el señor fiscal cita a una diligencia, y se termina cuando él se siente satisfecho, y todas las diligencias a las que acudió Nicolás Petro se acabaron cuando el fiscal determinó que se acababan, a satisfacción de él. Yo hubiese seguido con esa misma directriz de colaboración. No me tocó referirme a si estaba de acuerdo con un principio de oportunidad, pero puedo decir que el presupuesto inicial para un principio es la comisión de la conducta punible, y si me preguntan en este momento digo no, pero colaboración sí.

Entiendo que las diferentes diligencias que el señor Nicolás Petro concurrió se desarrollaron plenamente a satisfacción del señor fiscal.

Tengo entendido que hubo tres citaciones a la Fiscalía y que Nicolás Petro solo fue a una, pero a pedir más tiempo, ¿eso fue así?

No tengo conocimiento antes de mi posesión, son piezas reservadas de Fiscalía. Sé que en el transcurso de la defensa anterior se concurrió a todas las citas.



Nicolás Petro y Day Vásquez a la salida de la Fiscalía en Barranquilla, luego de su captura. Foto: Captura de pantalla

¿Dónde fueron las reuniones?

En Fiscalía de Barranquilla, entiendo yo que son dos, no lo tengo claro.

¿Nicolás Petro cómo reaccionó ante el llamado a juicio?

No nos sorprendió el escrito, lo que sí sorprendió fue lo rápido FACEBOOK

TWITTER

Siempre le manifesté que por el actuar del señor fiscal, lo que venía era la acusación, no había otra vía, entonces no nos sorprendió el escrito, lo que sí sorprendió fue lo rápido.

¿Cuál será su estrategia de defensa?

Estoy garrapiñando el escrito de acusación, cuando el fiscal descubra la información será cuando estructuremos los elementos de la defensa.



Para obtener beneficios judiciales se parte de reconocer cargos, ¿ustedes no lo harán?



No, no se ha pensado. En mi criterio considero que hay elementos necesarios para una defensa sólida, entonces no he considerado ningún tipo de aceptación de cargos.

Nicolás Petro y Day Vásquez. Foto:

La Fiscalía ha escuchado a varios testigos, ¿ustedes llamarán a gente?

Seguro, así como la Fiscalía tiene la facultad de llamar a testigos, la defensa también tiene esa oportunidad.

¿Cree que incidió en la decisión de la Fiscalía de radicar el escrito de acusación la visita que hizo el Presidente a su hijo?

Pareciera que sí, y es la primera vez que contesto esto. Se da la visita del papá, íntima, es obvio que es una visita necesaria. Sin embargo, lo que es evidente es que se da la visita del señor Presidente y el siguiente acto procesal es la citación a interrogatorio, y después el escrito de acusación.



Usted al comienzo fue a la Fiscalía e intentó visitar a Nicolás Petro, ¿qué pasó en ese episodio?

Una de las camionetas en las que se desplazó el Presidente en su visita a Nicolás Petro es del esquema de la familia. Foto: Archivo Particular

Yo litigué en la costa Caribe alrededor de cinco años, viví en Santa Marta y gracias a mi oficio dejé buenas relaciones. Cuando renuncia Juan Carlos Trujillo a la defensa, a mí me contactan para que visitara a Nicolás y le preguntara cómo estaba, era más una visita de tranquilidad para la familia y amigos. Yo no fui a buscar clientes. Me pidieron los documentos, los presenté, me recibe una vigilante y pregunta para dónde voy, llamó a un señor del CTI y le pasa mis documentos. Regresa a los 10 minutos y me dice 'doctor Henao, que la defensa está completa y la estrategia definida, no puede ingresar'. Me entregó mis documentos, voy al parqueadero y saco mi vehículo. Al día siguiente el escándalo en todos los medios con mis documentos rodando por redes sociales.

¿Y ese capítulo se ha aclarado?

Luego Nicolás Petro me explicó, muy apenado, que cuando el señor del CTI llegó al calabozo a presentar mis documentos, el fiscal Mario Burgos recibió los papeles y le preguntó si nos conocíamos, él le dijo que no me conoce; le preguntó si yo era su abogado, Nicolás dijo que no. El señor fiscal hace fotocopiar mis documentos y hace el show que hizo en la imputación.



Se dijo que a usted al búnker lo envió el presidente Gustavo Petro, ¿eso es verdad?

No señor.



¿Pero sí fue la familia de Nicolás Petro?

Sí.

¿Y le ha explicado al fiscal Burgos lo que pasó en el búnker?



No me lo ha permitido, pero seguramente nos encontraremos en la audiencia, ya habrá la oportunidad.

¿El compromiso está en asistir a la audiencia de acusación?

Sí, siempre, estamos muy prestos a los llamamientos. Nicolás Petro está muy al pendiente de qué sucede con este proceso judicial.







Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

