La nueva defensa del exdiputado Nicolás Petro Burgos trabaja en la estrategia para seguir afrontando los procesos que a nivel penal y disciplinario se abrieron en su contra porque presuntamente se habría quedado con plata que iba dirigida a la campaña del hoy presidente Gustavo Petro Urrego.



En declaraciones a emisoras radiales, el abogado Stewing Arteaga afirmó que en cuanto al expediente que lleva la Fiscalía General de la Nación contra Petro Burgos por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, ellos estarán preparados por si el fiscal del caso -Mario Burgos- decide presentar un escrito de acusación.



Tal y como lo indicó EL TIEMPO la semana pasada, el acuerdo de colaboración entre Nicolás Petro y la Fiscalía podría caerse luego de que haya extendido los tiempos establecidos para empezar a declarar dentro de la matriz de colaboración que prometió dar.



Nicolás Petro Burgos. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

A eso se sumó que desde hace varias semanas no tenía abogado, pues el penalista David Teleki renunció a su defensa. No obstante, tanto para las diligencias ante la Fiscalía como para las de la Procuraduría el exdiputado ya nombró a nuevos apoderados: Diego Henao, Stewing Arteaga y Nixon Torres.



Según las declaraciones que Arteaga ha dado a medios, no hay afán en esa colaboración que su cliente prometió dar a la Fiscalía, pues están todavía dentro de los tiempos permitidos.



“Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia, y por mi bebé que viene en camino”, fue lo que dijo Petro Burgos en una audiencia de hace casi dos meses.

Organigrama de quienes habrían financiado a Nicolás Petro. Foto: Archivo particular

El caso en la Procuraduría

En el Ministerio Pública también hay una indagación abierta en contra del exdiputado Nicolás Petro por presuntamente haberse quedado con plata que le dieron personas como Samuel Santander Lopesierra y Gabriel Hilsaca, quienes precisamente serán citados en los próximos días a declarar.



La diligencia se cumplirá en la sede del órgano de control ubicada en Barranquilla, Atlántico, hasta donde también está previsto que llegue Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y quien fue el gerente de la campaña Petro Presidente. Roa ha sostenido que no entró plata de forma ilegal a las cuentas del entonces candidato Gustavo Petro.



En diálogo con este diario, Arteaga dijo que "en lo disciplinario vamos a buscar una absolución en el proceso", dentro del cual espera que su cliente también tenga un espacio para acudir ante el despacho de la procuradora que lleva el caso.



Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

