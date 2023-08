En un sorprendente giro en el caso que hoy lo tiene detenido, y que para muchos revivió el fantasma del proceso 8.000, Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, le dijo a la Fiscalía que a la campaña presidencial del Pacto Histórico entraron dineros que no fueron reportados a las autoridades electorales y ofreció pruebas de esa supuesta financiación ilegal.



(Puede ver: Nicolás Petro dice que colaborará con la justicia; se referirá a nuevos hechos)

Eso fue lo que anunció el jueves oficialmente el fiscal Mario Burgos, quien en presencia del hijo del Presidente y de su abogado leyó en una audiencia pública frases textuales pronunciadas por Nicolás Petro en su negociación con el ente acusador. Todas esas afirmaciones deberán ser investigadas y corroboradas por las respectivas autoridades, y ya la Fiscalía anunció que compulsará las correspondientes copias incluso contra “posibles aforados”.



En la tarde de ayer, el presidente Gustavo Petro aseguró que nunca les ha pedido a sus hijos que cometan delitos. Mientras que su hijo, que renunció a la Asamblea del Atlántico, se comprometió a hablar “de la financiación de la pasada campaña del actual presidente, Gustavo Petro, y de los dineros que ingresaron a dicha campaña, los cuales, al parecer, habrían superado topes permitidos por la ley, y una parte de ellos no habrían sido debidamente reportados ante las autoridades electorales”.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Igualmente, según reveló el fiscal Burgos, Nicolás Petro indicó que “sí recibió altas sumas de dinero de parte del señor Samuel Santander Lopesierra, conocido como el ‘Hombre Marlboro’; del señor Gabriel Hilsaca Acosta, hijo de Alfonso ‘Turco’ Hilsaca; del señor Óscar Camacho, en calidad de empresario poderoso de la ciudad de Cúcuta”.



Y agregó que, según el testimonio, “una parte de esos dineros fueron utilizados por el mismo señor Nicolás Petro y su compañera sentimental, Dayssuris Vásquez, para su beneficio personal e incrementar su patrimonio de manera injustificada”. Petro Burgos dijo también que “una parte de estos recursos fueron invertidos en la campaña presidencial del año 2022”.



(Le dejamos: Corte advierte a empresas: deben llamar a personas trans por el nombre que eligieron)



Según el fiscal del caso, el hijo del mandatario “precisará (datos) sobre el posible aporte de altas sumas de dinero de grandes empresarios a la mencionada campaña presidencial, sin que una parte de estos, al parecer, se hubiesen reportado”.



De hecho, en medio de las negociaciones en busca de beneficios penales, Nicolás Petro Burgos aceptó la narración de la Fiscalía, que pidió para él detención domiciliaria en condiciones especiales de seguridad, y libertad condicional para Day Vásquez, dada su colaboración con la justicia.

Facebook Twitter Linkedin

Los fiscales Mario Burgos y Luis Fernando Merchán destaparon otras evidencias contra Nicolás Petro. Foto: EL TIEMPO

La supuesta financiación ilegal de la campaña pone al presidente Gustavo Petro en una difícil situación política y en el escenario de empezar a dar explicaciones ante instancias como la Comisión de Acusaciones y el Consejo Nacional Electoral.



Una de las primeras reacciones de las fuerzas de oposición ayer fue pedir la renuncia de Ricardo Roa, el actual presidente de Ecopetrol, quien fue el gerente general de la campaña Petro Presidente y, como tal, directamente responsable de la financiación de la empresa política que llevó al primer presidente de izquierda a la Casa de Nariño.



Ante el Consejo Electoral, la campaña del Pacto Histórico reportó gastos en las dos vueltas por 40.014 millones de pesos. Es decir, unos 500 millones de pesos menos que los topes máximos establecidos por ley para la doble vuelta presidencial.



(Le dejamos: ¿El aborto viola mandatos internacionales? El nuevo debate en la Corte Constitucional)



Nicolás Petro fue uno de los más importantes jefes de la campaña de su padre en la costa Atlántica, junto con el polémico exsenador y exembajador Armando Benedetti. Este último también había hablado en sus famosos chats con Laura Sarabia del supuesto ingreso de 15.000 millones de pesos por debajo de la mesa. Por esas declaraciones hoy tiene un proceso preliminar que fue remitido de la Fiscalía a la Corte Suprema de Justicia.

Las evidencias presentadas



Entre las pruebas reveladas ayer en la audiencia por la Fiscalía hay un chat del 12 de febrero del año pasado en el que Nicolás Petro le dice a Day Vásquez que “tiene mucha rabia” porque “como sea toca buscar aportes por otros lados para no depender de esta gente”. Y agrega: “Es más, estoy que llamo a Benedetti y le comento esta situación”.



Dicha conversación es llamativa porque según las cuentas reportadas al Consejo Nacional Electoral, la campaña Petro Presidente se financió casi totalmente con créditos bancarios y de cooperativas.



(Puede ver: JEP estudiará expulsión de 'Gafas' tras ser nombrado negociador de paz de disidencias)

Facebook Twitter Linkedin

Documentos contrato que enreda Day Vásquez y Nicolás Petro Foto: EL TIEMPO

Además, en los elementos probatorios que ha recopilado el ente acusador en contra de Nicolás Petro y Day Vásquez no solo hay chats, aunque estos son los que priman. También hay cheques y revisiones a certificados bancarios que dan cuenta de que desde 2021 la entonces pareja venía haciendo actuaciones irregulares.



Entre los nombres y entidades que los enlodan aparece, en 2021, un contrato entre la Gobernación del Atlántico y la fundación Conciencia Social, negocio del que siempre estuvo pendiente Vásquez junto a Pedro Name, Gustavo de la Ossa, Manyi Name y un Raúl de apellido Lacouture.



Day al parecer era la que manejaba y administraba el dinero de Nicolás, quien supuestamente pasó por la casa de Manyi, en diciembre, a recoger los cheques de pago. El hijo del Presidente, ya en 2022, también recibió a un empresario de Cundinamarca que quería “aportar” algo, que se trataría de plata.



(Puede ver: Los 9 ejes del 'plan de choque' que anunció el Gobierno para combatir crisis carcelaria)



En las pruebas también se habla de un contrato de compraventa para una casa en Tubará, Atlántico, uno de arriendo para el Mercedes-Benz, además de otros bienes.

A esto se suma, entre el material en manos de la Fiscalía, la reunión de Nicolás Petro con el político Máximo Noriega, realizada el 29 de junio de 2021. Ese día, al parecer, el procesado le recibió dinero en efectivo y ordenó que fuera llevado en un morral. Estos dos hombres se habrían visto con el mismo propósito en julio de 2022.



Además, en la audiencia se mencionó la caja de seguridad para la expareja guardar su plata, y nombres como el de Kiki Lopesierra, quien le dice a Nicolás Petro que su papá, Samuel Santander Lopesierra, se declaró petrista públicamente; y el de Euclides Torres, quien le habría dado a Nicolás, según Day, un apartamento en Bogotá como “contentillo”, pues los Torres estarían impulsando a otro candidato para la Gobernación del Atlántico.



Es de destacar que entre los elementos enumerados por el fiscal Burgos ante el juez, no se mencionó que Nicolás Petro le pasara esa plata a su papá o a otras personas de su campaña.

Audiencia se reanudará este viernes

Luego de casi nueve horas, el juez decidió suspender la audiencia y se reanudará este viernes 4 de agosto a las 9 de la mañana.



En la audiencia, la Fiscalía pidió prisión domiciliaria contra Nicolás Petro, debido a que está dispuesto a hablar sobre la presunta entrada de plata a la campaña de Gustavo Petro.



En el caso de Day Vásquez, la Fiscalía señaló que podría quedar en libertad, pero ligada a la investigación.



Este viernes será el turno para la Procuraduría y se espera que el juez defina la situación de Nicolás Petro y Day Vásquez.



Redacción Justicia

En Twitter: @JusticiaEt

justicia@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: