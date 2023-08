En medio del escándalo que ha habido alrededor de Nicolás Petro, el primogénito del presidente Gustavo Petro, por el proceso que se adelanta por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, además de los dineros ilícitos que pudieron haber entrado a la campaña de su padre, el ahora imputado habló con la Revista Semana y destapó varios detalles, no solo sobre la campaña, sino sobre la familia.

En la entrevista, publicada este sábado 5 de agosto, Nicolás mencionó a la primera dama, Verónica Alcocer, y su papel dentro de la relación con Gustavo Petro.



Primero, indicó que, en un comienzo, Alcocer fue una persona que intentó acercarlo a su padre: “Intentó que las relaciones de mi papá con los demás familiares fueran más fluidas, de la mejor manera”, aseguró.



También, afirmó que la conoció cuando él entraba en su adolescencia y que han existido otras circunstancias que no han permitido “que esas relaciones familiares encajen perfectamente”.

Además, indicó que, en el marco de la presidencia de su padre, ha estado desempeñando un rol más relevante y de liderazgo: “A ella la veo ahora con un rol más protagónico que hace algunos años. Pienso que tiene un liderazgo mucho más fuerte, muy marcado”.



Sin embargo, también reveló que la misma Alcocer ha sido parte de lo que él denominó como “humillaciones” y “exclusión” no solo hacia él sino hacia su pareja: “Siento que también ha sido parte de todo ese veto hacia mí, de esta exclusión, incluso, de humillaciones que he recibido, que ha recibido Laura (Ojeda) y que termina recibiendo mi hijo”, aseveró.



Entre esas situaciones de “exclusión”, estaría el no permitir que Nicolás asistiera en compañía de Ojeda al cumpleaños de Antonella. “Sí, me dolió muchísimo, la verdad. Me dolió mucho porque Laura está embarazada de mi hijo. Ese es un desplante a ella, a mí y a mi hijo”, indicó.



También se mencionó que la cabeza de lista a la Cámara, Agmeth Escaf, fue impuesta por ella y Eduardo Noriega. “Es más, esto también lo digo porque sé que es así: Verónica Alcocer con Agmeth Escaf y Eduardo Noriega también impusieron a un candidato que no es del Pacto en el Atlántico, que no es del cambio, que representa lo mismo de siempre”, agregó.



De igual modo, aseguró que Verónica no puede ser presidenta de Colombia: “Colombia no puede cometer el error que cometió con Iván Duque al elegir a una persona que no tenía ningún tipo de experiencia o una mínima experiencia en el sector público”, aseveró. “Entonces, si ella quiere, y no sé si esa sea su intención, deberá primero prepararse muy bien”, agregó.

La primera dama, Verónica Alcocer, haciendo parte de la delegación presidencial. Foto: Presidencia

ELIM J ALONSO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

