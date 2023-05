En un documento de 28 páginas conocido por EL TIEMPO, el diputado Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, recusó al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, por la indagación que se le sigue por presunto lavado de activos.



En el oficio, con fecha de este 8 de mayo, también se pide apartar de la investigación al fiscal Luis Fernando Merchán (especializado en lavado de activos) y al fiscal Mario Burgos (delegado ante el Tribunal de Bogotá), y en cambio solicita que se nombre un fiscal ad hoc designado por la Corte Suprema de Justicia.



La razón de este pedido es que el jefe del ente acusador ha estado envuelto en un rifirrafe con el papá del investigado, es decir, con el Presidente de la República, a quien se refirió en términos de "dictador".



Presidente Gustavo Petro y fiscal Francisco Barbosa.

"El actual clima político, donde de forma descontextualizada el señor Fiscal en diversas ruedas de prensa ha traído a colación el asunto que tiene en su institución Fiscalía (caso Nicolás Petro), nos legitiman para reclamar que se designe un fiscal ad hoc para el manejo de estas investigaciones", dice otra parte del oficio.



Bajo ese entendido, para no afectar eventualmente la indagación que se le sigue a Nicolás Petro, sus abogados defensores solicitan que haya un cambio en el equipo que tiene a cargo el caso. Además de pedir que se suspendan todas las actuaciones mientras se resuelve el pedido elevado al Fiscal General.

Nicolás Petro recusa a Francisco Barbosa.

En el documento se leen varias frases con las cuales los abogados del diputado, Juan Trujillo y David Teleki, entran apoyando su solicitud. "Son ustedes, señores fiscales, los que tienen el poder de decidir las actuaciones investigativas y de imputación, por ende, se reclama que en este caso que nos ocupa se trastocó toda mesura y ponderación haciendo aparecer a nuestro defendido en contextos políticos propios de una

confrontación electoral", dice la carta.



En ella también aparece que los mencionados fiscales —incluido Barbosa—, haciendo uso de sus cargos y en micrófonos abiertos, "han permeado a la Justicia con sus odios e inquinas, matizado todo por un show mediático donde se mezclan cosas inapropiadas y se hacen advertencias sobre los magnos poderes de la Fiscalía, como lo demostraremos".



Frente a Barbosa, el pedido es que como él ha estado inmerso en las diferencias con el presidente Petro, y a la par tiene bajo su órbita a los fiscales Merchán y Burgos, debe aceptar que la Corte asigne a un nuevo investigador.



"Si bien tiene cada una su fiscal delegado, se encuentran bajo la órbita del señor Fiscal General de la Nación bajo el entendido que la tal manida autonomía de los fiscales sabemos todos es un entuerto con el que se escuda cuando pretende desconocer el poder y la influencia de ser el jefe de la entidad y su máximo director jurídico y político", es la crítica que hacen los abogados Trujillo y Teleki.

El expediente al que se refieren es que Nicolás Petro habría recibido 600 millones de pesos en plena campaña electoral de su papá, denuncia que hizo su expareja Days Vásquez, quien acudió ante la Fiscalía y a la Procuraduría a narrar hechos que son materia de averiguación por distintos agentes.

El caso Nicolás Petro

En los chats que reveló Vásquez en los que conversa con Nicolás Petro se leen varios mensajes, que fueron motivo de averiguaciones a nivel penal y disciplinario. Todo se debe a que, supuestamente, el diputado del Atlántico habría recibido los 600 millones de pesos de gente de la costa Caribe, hechos por los cuales deberá responder.



En el ente acusador, el mismo fiscal general ha dicho que el indagado goza de la presunción de inocencia en dos capítulos: el penal y el de los bienes. De este último están pendientes "para efecto de que no se utilicen bienes o no existan bienes atados a actividades criminales".



Hasta el momento, Nicolás Petro no ha ido a la Fiscalía a declarar sobre este caso, mientras que en la Procuraduría se pidió una prórroga para su cita a nivel disciplinario.



