Nicolás Petro reacciona a informe que lo relaciona con empresa ligada al clan Vega Daza

El exdiputado Nicolás Petro compartió una serie de mensajes en su cuenta de X luego de un informe periodístico en el que lo mencionan en relación a la empresa Lost Prevention, que ligan al 'clan Vega Daza' de Barranquilla.



De acuerdo a documentación recogida por Noticias Caracol, Petro habría intentado legalizar la plata que recibió de personas como Samuel Santander Lopesierra y Gabriel Hilsaca a través de esa empresa de seguridad, algo que él salió a rechazar.



De acuerdo al hijo mayor del presidente Gustavo Petro, el informe "ha expuesto mi vida y la de mi familia en peligro, todo por un informante falso de la Fiscalía. Noticias caracol ni siquiera se dignó a verificar la información del informante falso".



Muy peligroso lo que ha hecho @NoticiasCaracol, ha expuesto mi vida y la de mi familia en peligro, todo por un informante falso de la fiscalía.



Noticias caracol ni siquiera se digno a verificar la información del informante falso. La fiscalía no tiene ni un documento que me… — Nicolás Petro Burgos (@nicolaspetroB) March 4, 2024

Nicolás Petro y su pareja, Laura Ojeda. Foto: Vanexa Romero/ El Tiempo

Además, añadió que la Fiscalía "no tiene ni un documento que me vinculen a esa empresa de seguridad, tanto así que la Fiscalía hizo interrogatorios e intervino líneas telefónicos de personas vinculadas a esa empresa de seguridad y no encontró absolutamente nada que me vincule a ella".



El expediente contra el exdiputado lo lleva el fiscal Mario Burgos, quien lo llamó a juicio por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, pues habría recibido cientos de millones de pesos que irían destinados a la campaña Petro Presidente.



Barranquilla 20 noviembre 2023. El fiscal Mario Burgos en la audiencia de Nicolás Petro Foto: Agencia Kronos

Y de acuerdo al informe periodístico, un testimonio que tomó la Fiscalía mencionó que Nicolás Petro y Day Vásquez habrían conocido de la empresa Prevention Lost, con la cual habrían intentado darle apariencia de legalidad a la plata.



En esa línea, el exdiputado dijo que no corroboraron la información publicada, pues si así hubiera pasado hubieran entregado elementos que hacen parte del expediente por el que Day Vásquez recibió un principio de oportunidad.



