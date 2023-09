Tan solo un par de minutos después de que la Fiscalía General de la Nación informara que este lunes radicó el escrito de acusación contra Nicolás Petro, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, el hijo del presidente Gustavo Petro reaccionó en sus redes sociales.

La reacción de Nicolás Petro por escrito de acusación

Petro y Vásquez no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía. Foto: Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía anunció en la tarde de este lunes 25 de septiembre que radicó el escrito de acusación en contra de Nicolás Petro ante los Juzgados Penales del Circuito, por el caso relacionado con el supuesto recibimiento de dineros para la campaña presidencial de su padre.



"El juez del centro de servicios de Barranquilla, en asignación automática, designará al juez que adelantará el juicio", recordó la entidad en su comunicado.



Horas antes de conocerse la radicación del escrito de acusación, el abogado de Nicolás Petro, Stewing Arteaga, decía en algunos espacios radiales que estaban "preparados" si el fiscal del caso, Mario Burgos, optaba por dicha decisión.



Minutos después de conocerse el anuncio de la Fiscalía, el propio Nicolás Petro manifestó en 'X': "Hoy inicia la lucha de mi vida, sabia que la Fiscalía de Barbosa no era de fiar y hoy lo demostraron".



"Me han presionado hasta el límite con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre. Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo", añadió.

El acuerdo de colaboración que tenía Nicolás Petro

Nicolás Petro ofreció colaborar y entregar pruebas a la Fiscalía. Foto: Unidad Investigativa/@Nicoláspetrob

En una de las audiencias relacionadas, hace más de un mes, Nicolás Petro dijo: “Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia, y por mi bebé que viene en camino”.



Sin embargo, la sección de Justicia de EL TIEMPO había adelantado la semana pasada que el acuerdo entre Petro y el ente acusador podía caerse debido a la extensión de los tiempos establecidos para sus declaraciones.



Ahora, resta conocer qué juez quedará encargado del caso en contra del exdiputado del Atlántico.

