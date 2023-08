Por la debilidad de los argumentos de la Fiscalía para enviar a detención domiciliaria a Nicolás Petro, el juez 74 de control de garantías de Bogotá ordenó que quede libre, con restricciones, tras pasar una semana en la sede del ente acusador.



Eso mismo dictó para Day Vásquez, la otra procesada en este escándalo que tiene tintes políticos y jurídicos porque al parecer algunos dineros que recibió Nicolás el año pasado lo habrían ayudado a incrementar su patrimonio en 1.053 millones de pesos sin justificación alguna.



Por eso, los delitos por los que fueron a dar a las instalaciones de la Fiscalía, en el caso de Nicolás, son enriquecimiento ilícito y lavado de activos; mientras que a Day la procesan por lavado de activos y violación de datos personales.



En cuanto a las medidas de aseguramiento, el fiscal Mario Burgos le había pedido al juez que enviara a detención domiciliaria al hijo mayor del Presidente, y concediera la medida no privativa de la libertad para Day.



Tras una audiencia que se tomó dos días y en la que hubo nuevas revelaciones en el caso, el togado le dio la razón a la Fiscalía en cuanto al pedido de la capturada, pero no a la hora de resolver la medida contra Nicolás. En ese orden, también lo dejó libre con algunas restricciones. Tanto él como ella no podrán salir del país, tampoco van a poder asistir a eventos de carácter político ni relacionarse con las personas que están mencionadas en el escándalo.



“Señor fiscal, usted hizo esa carga frente a Dayssuris pero no frente a Petro Burgos, el juicio de suficiencia de las no privativas”, indicó el juez, resaltando que “no se dijo absolutamente nada concreto más que la medida en su lugar de residencia era suficiente, pero ese no es el límite sustancial de la Ley 1760 de probar que las no privativas no son suficientes para proteger los fines constitucionales”.



EL TIEMPO conoció que tras la decisión del juez, los abogados de los procesados empezaron a tramitar las libertades en cuanto antes.



El riesgo para Nicolás

En la audiencia se revelaron un par de hechos denunciados por David Teleki, abogado de Nicolás. El primero es que una persona a la que no conoce intentó acceder a las instalaciones de la Fiscalía, adonde llegó su cliente desde Barranquilla, con intereses que le generan sospecha.



Y es que estando Nicolás en ese sitio, un abogado de apellido Henao intentó visitarlo diciendo que era su apoderado de confianza, algo que no es cierto. Minutos más adelante trascendió que la persona que habría intentado suplantar al defensor del hijo del presidente para verlo se llama Diego Henao.



Otra de las afirmaciones expuestas ante el juez es que “desde el Ejecutivo estamos siendo vistos no con buenos ojos –como debería ser, porque la verdad la merece es el país–, sino con algunos resquemores”. No obstante, en la intervención no se refirió a ningún funcionario o dependencia en particular. Eso lo llevó a concluir que la seguridad de Nicolás Petro está en riesgo.



La carta de Noriega

En la noche de este viernes, EL TIEMPO conoció de una carta que le envió a la Fiscalía el político de la costa Máximo Noriega, uno de los salpicados en el escándalo.

“Por mi medio, en forma expresa y voluntaria, se presenta ante su despacho, informando que renuncia a su derecho constitucional a guardar silencio, y rendir interrogatorio”, se lee en el documento.



Además, subrayó que conoció que en su contra estaba preparada una orden de allanamiento y una supuesta orden de captura, aclarando que no es necesaria porque él está dispuesto a acudir de manera voluntaria al ente acusador.



